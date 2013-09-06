آخرین تغییرات آموزش زبان انگلیسی در سال تحصیلی جدید/ سطح بندی دانش آموزان

محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرات اعمال شده در کتاب و نحوه تدریس زبان انگلیسی و عربی گفت: دانش آموزان اول متوسطه اول با تغییرات 100 درصدی کتابهای انگلیسی و عربی هم در محتوا و هم در روشهای تدریس مواجه می شوند.

وی افزود: در روشهای جدید آموزشی تاکید بر آموزش زبان انگلیسی با در نظر گرفتن مهارتهای چهارگانه شامل صحبت کردن، شنیدن، روخوانی و نوشتن است، چرا که معتقدیم وقتی دانش آموز به هر یک از این چهار مهارت دست پیدا کند می تواند با خواندن یا گوش دادن به مطالب انگلیسی مفهوم کلی را درک کنند

به گفته محمدیان، محتوای زبان انگلیسی از سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان اول متوسطه اول شامل دو کتاب است که یکی از کتابها برای آموزش در کلاس درس و آموزش مهارتهای خواندن، نوشتن و گوش دادن است و کتاب دیگر برای تمرین مهارتهای نوشتاری است. همچنین در کنار کتابهای درسی، یک سی دی آموزشی برای تقویت شنوایی دانش آموزان به آنها داده می شود. نکته قابل توجه آن است که سی دی های ارائه شده به دانش آموزان توسط افراد بومی و با همان لهجه انگلیسی ضبط شده است تا دانش آموزان بتوانند کلمات را بدرستی تلفظ کنند.

سطح بندی دانش اموزان در کلاسهای درس انگلیسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش به سطح بندی دانش آموزان توسط معلم اشاره کرد و گفت: یکی از تغییرات جدید در آموزش زبان انگلیسی پیش آزمونی است که معلمان همزمان با آغاز سال تحصیلی از دانش اموزان گرفته تا کلاس را سطح بندی کرده و معلم با توجه به شناختی که از هر دانش آموز در بحث فراگیری زبان انگلیسی دارد، رفتار خود را تعیین کند.

آموزش زبان عربی به صورت تجویزی است

محمدیان درباره آموزش زبان عربی و تغییراتی که در آن برای سال تحصیلی جدید اعمال شده است گفت: آموزش درس عربی برخلاف انگلیسی به صورت تجویزی است به این معنی که زبان عربی در زمره زبانهای خارجی نبوده است. در حقیقت زبان عربی زبان دینی دانش آموز و تقویت کننده ادبیات فارسی دانش اموزان است.

وی ادامه داد: تغییرات این کتاب شامل تدوین متونهای خواندنی است که می تواند هم به مکالمه دانش اموز کمک کرده و هم دانش آموز به صورت ساده صرف و نحو را فرا گیرد.