به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ متن پیام جاگان چاپاگان دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر (IFRC) در پیامی خطاب به رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از عملکرد این جمعیت در طول درگیریهای اخیر، امدادرسانی، خدمات درمانی، عملیات جستوجو و نجات و ایثار داوطلبان هلالاحمر ایران را نمونهای برجسته از توانمندی یک جمعیت ملی قدرتمند در زمان بحران توصیف کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
«جناب آقای کولیوند
رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
از طرف فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر (IFRC)، مایلم مراتب قدردانی و سپاس خود را از پاسخ بشردوستانه استثنایی که توسط جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران (IRCS) در شرایط درگیری جاری در جمهوری اسلامی ایران هدایت شده است، ابراز نمایم.
در مواجهه با چالشهای عظیم عملیاتی، لجستیکی و انسانی، جمعیت هلالاحمر ایران با ایفای نقش اصلیترین بازیگر بشردوستانه کشور، رهبری قاطع و موثری از خود نشان داده است. بسیج سریع داوطلبان و کارکنان، گستردگی و اثربخشی خدمات نجاتبخش و پایبندی استوار به اصول بنیادین نهضت، موجب شده است افرادی که به کمک فوری نیاز داشتند، بهموقع و با حفظ کرامت انسانی از حمایت لازم برخوردار شوند.
هماهنگی خدمات فوریتهای سلامت، اجرای عملیات امدادرسانی بهصورت شبانهروزی، ارائه حمایتهای روانی-اجتماعی، ارتباط موثر با جوامع محلی و همچنین عملیات جستوجو و نجات که با شجاعت و حرفهایگری بالا انجام شد، نه تنها بیانگر شایستگی فنی، بلکه نشاندهنده اعتماد عمیق مردم به جمعیت هلالاحمر ایران است. این اعتماد، سنگبنای اقدامات بشردوستانه موثر بوده و نقش کمکی منحصربهفرد جمعیت هلالاحمر ایران و حضور گسترده آن در سراسر کشور را برجسته میسازد.
ما عمیقا از جانباختن چهار نفر از داوطلبان فداکار جمعیت هلالاحمر ایران که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند، اندوهگین هستیم. تعهد ایثارگرانه آنان به نجات جان انسانها، گواهی ارزشمند بر ارزشهای مشترک ماست. از طرف فدراسیون بینالمللی، مراتب همبستگی صمیمانه خود را با جمعیت هلالاحمر ایران اعلام میکنم و عمیقترین تسلیت خود را به خانوادهها، دوستان و همکاران این عزیزان ابراز میدارم. ایثار و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
پاسخ و عملکرد شما نمونهای برجسته از توانمندی یک جمعیت ملی قدرتمند در زمان بحران است؛ تلاشی که به نجات جان انسانها، کاهش رنج و حفظ کرامت انسانی انجامیده است.
فدراسیون بینالمللی همچنان با تمام توان متعهد به حمایت از جمعیت هلالاحمر ایران در تلاشهای جاری و پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه در حال تحول است. ما در کنار شما، کارکنان متعهدتان و شبکه گسترده داوطلبانتان ایستادهایم؛ افرادی که شجاعت و تعهدشان همچنان الهامبخش تمامی اعضای شبکه فدراسیون بینالمللی است.»
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