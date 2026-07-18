۴ کارخانه آلاینده در مازندران تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدرپور با اشاره به تداوم برنامههای نظارتی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار کرد: پایش مستمر واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی با هدف پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی و صیانت از سلامت عمومی در سراسر استان در حال انجام است.
وی افزود: در تازهترین برنامههای نظارتی، ۳۱۲ مورد بازدید از واحدهای مختلف انجام شد که نتیجه آن صدور ۱۶ اخطاریه برای واحدهای دارای تخلف زیستمحیطی و توقف فعالیت چهار واحد آلاینده به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی بود.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه برخورد با منابع آلاینده بدون اغماض ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: رعایت استانداردها و الزامات زیستمحیطی از سوی واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی، سلامت شهروندان و تحقق توسعه پایدار استان دارد.
حیدرپور ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و محیطبانان در اجرای برنامههای نظارتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا آلودگی زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به ادارهکل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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