مرگ تلخ کارگر نیشابوری زیر آوارِ منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اسدی اظهار کرد: امروز شنبه ۲۷ تیر ماه وقوع یک حادثه ساختمانی در خیابان خاتمالنببین به مرکز ۱۲۵ اعلام شد و در این حادثه که هنگام عملیات تخریب و نوسازی یک منزل قدیمی رخ داد، سقف و دیوار ساختمان بر سر سه کارگر میانسال آوار شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور افزود: بلافاصله دو تیم از نجاتگران ایستگاههای شهید صدیقی و شهید صفادل به محل اعزام شدند.
وی بیان کرد: تیمهای امدادی پس از حضور در محل و ایمنسازی محیط برای جلوگیری از حوادث ثانویه، عملیات آواربرداری را آغاز کردند. متأسفانه در این حادثه یکی از کارگران ۵۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده و حجم آوار جان خود را از دست داد.
اسدی اضافه کرد: دو کارگر دیگر نیز که بر اثر ریزش دیوار دچار مصدومیت شده بودند، با تلاش آتشنشانان از زیر آوار رهاسازی و بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس پیشبیمارستانی تحویل داده شدند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور عنوان کرد: هنوز علت دقیق وقوع این ریزش در دست بررسی است، اما کارشناسان بارها نسبت به رعایت اصول ایمنی در تخریب ساختمانهای قدیمی و استفاده از کارگران آموزشدیده هشدار دادهاند.
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