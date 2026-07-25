ریزش دیوار در شهرک صنعتی طرق مشهد با ۴ فوتی و ۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: ریزش دیوار در محل گودبرداری یک پروژه عمرانی در شهرک صنعتی طرق، منجر به فوت ۴ نفر و مصدومیت ۵ نفر دیگر شد. این حادثه ساعت ۱۵:۲۰ امروز (۳ مردادماه ۱۴۰۵) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله عملیات نجات با حضور گسترده نیروهای امدادی آغاز گردید.
وی افزود: در این عملیات، تیمهای نجات تخصصی از ایستگاههای ۹ شهدا و ۱۱ به همراه ایستگاههای ۳۹ و ۵۲ در محل حاضر شدند. همچنین خودروهای لجستیک، جرثقیل و مینی لودر از ایستگاههای ۲ و ۶ ، بیل مکانیکی و اداره ماشینآلات به همراه خودروی پشتیبانی برای تسریع در عملیات آواربرداری اعزام شدند.
معاون عملیات سازمان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه ۴ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند که به تایید عوامل اورژانس در محل رسید و همچنین ۵ نفر دیگر که با موفقیت از زیر آوار خارج شدند، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل گردیدند.
آتشپاد دوم اسدی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: عملیات آواربرداری و جستجو برای اطمینان از عدم حضور سایر مصدومان احتمالی، با دقت و سرعت عمل بالایی ادامه یافت و همکاران ما با وجود ریسک بالای ریزش مجدد، تمام توان خود را برای نجات جانهای ممکن به کار گرفتند.
وی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار این حادثه تلخ، بر لزوم رعایت کامل اصول ایمنی در پروژههای عمرانی و گودبرداریها تأکید کرد و گفت: متأسفانه بیتوجهی به استانداردهای ایمنی در چنین پروژههایی، گاه به فاجعههایی جبرانناپذیر منجر میشود که جبران آن برای هیچکس ممکن نیست.
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