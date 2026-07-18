⁨ ⁨ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سفر اربعین، سفری از جنس عشق و دلدادگی است. بانک شهر با همکاری اپلیکیشن آپ، امکان ثبت آنلاین درخواست ارز اربعین را فراهم کرده تا زائران بدون مراجعه حضوری برای ثبت درخواست، تنها با چند گام ساده، شعبه منتخب بانک شهر و زمان دریافت ارز را انتخاب کنند و با خیالی آسوده راهی کربلا شوند.

ثبت درخواست برای خود و افراد تحت تکفل در اپلیکیشن آپپ

دریافت ارز از شعب منتخب بانک شهر

تا سقف ۲۰۰ هزار دینار



لطفاً پیش از ثبت درخواست، ثبت‌نام خود را در سامانه سماح نهایی کنید.



بانک شهر؛ در کنار زائران، در هر قدم از این مسیر معنوی

