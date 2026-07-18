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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

خزایی: هیچ قدرتی حق تهدید امنیت تنگه هرمز را ندارد

خزایی: هیچ قدرتی حق تهدید امنیت تنگه هرمز را ندارد

ورامین- نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: هیچ کشوری حق تهدید امنیت این گذرگاه دریایی را ندارد.

علی خزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ منافع ملی و امنیت کشور تأکید کرد.

وی که نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران است، اظهار کرد: ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی از آرمان‌ها و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

خزایی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، افزود: این آبراه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هیچ قدرتی حق تهدید امنیت آن را ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از امنیت کشور، بر حفظ بازدارندگی و صیانت از تمامیت ارضی و منافع ملی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری طرح‌های عمرانی جنوب‌شرق استان تهران پرداخت و گفت: تکمیل بیمارستان پیشوا و اجرای پروژه کمربندی قلعه‌نو از مطالبات مهم مردم منطقه است که روند اجرای آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

خزایی در پایان، حفظ وحدت و انسجام ملی را از ضرورت‌های شرایط کنونی عنوان کرد و بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد مسیر توسعه و آبادانی کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6891767

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