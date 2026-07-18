هیچ کمبودی در عرضه کالاهای اساسی مشاهده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اصغرزاده عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: در شرایط حساس کشور، مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود توانست نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار ایفا کند.

وی افزود: در مقطعی که دشمن با جنگ روانی به دنبال ایجاد نگرانی در جامعه بود، در استان مازندران هیچ کمبودی در عرضه کالاهای اساسی و فروشگاه‌ها مشاهده نشد و نان و سایر اقلام ضروری به میزان کافی در اختیار مردم قرار گرفت.

مدیرکل حراست شرکت بازرگانی دولتی ایران با قدردانی از تلاش کارکنان اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تصریح کرد: آرامش مردم در تأمین نان و کالاهای اساسی، نتیجه تلاش جهادی و مسئولانه همکارانی است که فراتر از وظایف سازمانی خود برای خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کردند.

اصغرزاده همچنین با تأکید بر اهمیت خدمت صادقانه به مردم، رضایت عمومی را مهم‌ترین سرمایه دستگاه‌های اجرایی دانست و از خدمات محمدعلی رمضانی در دوران مسئولیت حراست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، علی شعبانپور به عنوان مسئول جدید حراست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران معرفی و حکم انتصاب وی اعطا شد. همچنین از خدمات محمدعلی رمضانی با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد. وی پیش از این با حکم مسئولان ذی‌ربط به عنوان مسئول حراست اداره‌کل تعاون روستایی استان مازندران منصوب شده است.