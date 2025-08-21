به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کارگروه آردونان استان افزود: هیچ کوتاهی و سهلانگاری در ارائه خدمات به شهروندان و مسافران پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول با حساسیت و دقت کامل عملکرد نانواییها را رصد خواهند کرد.
وی افزود: اکیپهای مشترک شامل بازرسان سازمان صمت، کارشناسان اداره کل غله، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیههای صنفی خبازان از حدود ۱۵۰ نانوایی در شهرستانهای رامسر، تنکابن، عباسآباد، نوشهر، کلاردشت و چالوس بازدید کردهاند و بر رعایت استانداردهای بهداشتی، وزن چانه، نصب و رعایت تابلوی ساعت کار و حضور مستمر متصدیان واحدها تأکید شد.
رمضانی خاطرنشان کرد: برخی نانواییهایی که ضوابط قانونی را رعایت نکرده بودند، توسط اداره کل صمت به تعزیرات معرفی شدند و موجودی آرد و کیفیت نانهای تولیدی نیز به دقت بررسی شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، گفت: این اقدامات با دستور ویژه استاندار و با هدف ایجاد آرامش برای شهروندان و مسافران و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام شده و نظارتها تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.
