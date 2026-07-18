بسیج رسانه سنگر مقابله با جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق‌شناس عصر شنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول بسیج رسانه شهرستان آمل با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و روایت‌گری در شرایط کنونی اظهار کرد: رسانه‌ها امروز در خط مقدم مقابله با جنگ شناختی قرار دارند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای و فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، روایت صحیح و مستند از واقعیت‌ها ارائه دهند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با عملیات روانی و تحریف واقعیت‌ها، دستاوردهای کشور را کمرنگ جلوه دهد، اما رسانه‌های متعهد با اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌توانند این جنگ روایت‌ها را به نفع حقیقت مدیریت کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با قدردانی از خدمات سیدرضا حجازی در دوران مسئولیت بسیج رسانه آمل، ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید با توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت هم‌افزایی میان فعالان رسانه‌ای، زمینه ارتقای فعالیت‌های این کانون را فراهم کند.

رسانه از ارکان قدرت نرم است

سرهنگ سید موسی حسین‌نژاد، فرمانده سپاه ناحیه آمل نیز در این مراسم رسانه را یکی از ارکان قدرت نرم دانست و گفت: امروز میدان اصلی نبرد، عرصه افکار عمومی است و اهالی رسانه با تولید محتوای صحیح و به‌موقع، نقش مهمی در مقابله با عملیات روانی دشمن بر عهده دارند.

در پایان این مراسم، با قدردانی از خدمات سیدرضا حجازی، علی نیک‌زاد به عنوان مسئول جدید بسیج رسانه شهرستان آمل معرفی شد.

وی با حکم فرمانده سپاه کربلا مازندران و پیشنهاد فرمانده سپاه ناحیه آمل به این سمت منصوب شده و پیش از این نیز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مسئولیت بسیج رسانه آمل را بر عهده داشته است.