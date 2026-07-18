شمارش معکوس برگزاری دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد کنگره بزرگ شهدا از آغاز شمارش معکوس این رویداد بزرگ فرهنگی خبر داد و گفت: این کنگره در نیمه نخست شهریورماه برگزار خواهد شد و میتواند اثربخشی فرهنگی ماندگاری برای نسلهای آینده به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی شهیدپرور و ولایتمدار، اظهار کرد: مردم این استان همواره با اعتقاد و ارادت قلبی به مقام شامخ شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داشتهاند.
سردار افضلی با اشاره به برگزاری مستمر یادوارهها، اجلاسیهها و برنامههای مختلف مرتبط با شهدا در سطح استان افزود: اگرچه این برنامهها همواره از زیبایی، عمق معنوی و اثرگذاری بالایی برخوردار بودهاند، اما برنامههای برگزارشده در ماههای اخیر، بهویژه همزمان با شرایط جنگ تحمیلی اخیر، از ویژگیها و تفاوتهای خاصی برخوردار بودند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) خاطرنشان کرد: یادواره شهدای زن و کودک استان در بیستم اسفندماه و همچنین برگزاری دو اجلاسیه شهدای شهرستانهای شهرکرد و سامان در خردادماه، جلوهای متفاوت از توجه مردم و مسئولان به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.
سردار افضلی با اشاره به روند آمادهسازی دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری گفت: گزارشهای ارائهشده از سوی کمیتههای مختلف در پانزدهمین نشست استانی و جلسات شورای سیاستگذاری، نشاندهنده آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد است و از این پس شمارش معکوس برگزاری کنگره آغاز شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دومین کنگره ملی شهدای استان که در نیمه نخست شهریورماه برگزار خواهد شد، به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی استان، بتواند آثار و برکات ماندگاری در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ارزشهای انقلاب اسلامی برای سالهای آینده به همراه داشته باشد.
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