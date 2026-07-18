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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

شمارش معکوس برگزاری دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شمارش معکوس برگزاری دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد-فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمادگی کامل کمیته‌های اجرایی برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، از آغاز شمارش معکوس این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد کنگره بزرگ شهدا از آغاز شمارش معکوس این رویداد بزرگ فرهنگی خبر داد و گفت: این کنگره در نیمه نخست شهریورماه برگزار خواهد شد و می‌تواند اثربخشی فرهنگی ماندگاری برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی شهیدپرور و ولایتمدار، اظهار کرد: مردم این استان همواره با اعتقاد و ارادت قلبی به مقام شامخ شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داشته‌اند.

سردار افضلی با اشاره به برگزاری مستمر یادواره‌ها، اجلاسیه‌ها و برنامه‌های مختلف مرتبط با شهدا در سطح استان افزود: اگرچه این برنامه‌ها همواره از زیبایی، عمق معنوی و اثرگذاری بالایی برخوردار بوده‌اند، اما برنامه‌های برگزارشده در ماه‌های اخیر، به‌ویژه همزمان با شرایط جنگ تحمیلی اخیر، از ویژگی‌ها و تفاوت‌های خاصی برخوردار بودند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) خاطرنشان کرد: یادواره شهدای زن و کودک استان در بیستم اسفندماه و همچنین برگزاری دو اجلاسیه شهدای شهرستان‌های شهرکرد و سامان در خردادماه، جلوه‌ای متفاوت از توجه مردم و مسئولان به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

سردار افضلی با اشاره به روند آماده‌سازی دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کمیته‌های مختلف در پانزدهمین نشست استانی و جلسات شورای سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد است و از این پس شمارش معکوس برگزاری کنگره آغاز شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دومین کنگره ملی شهدای استان که در نیمه نخست شهریورماه برگزار خواهد شد، به عنوان بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی استان، بتواند آثار و برکات ماندگاری در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ارزش‌های انقلاب اسلامی برای سال‌های آینده به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6891790

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