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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

موالی‌ زاده: تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنیم

موالی‌ زاده: تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنیم

اهواز - استاندار خوزستان گفت: مردم مقاوم خوزستان همچون سدی مستحکم مقابل دشمنان ایستاده‌اند و ما تا پای جان از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جمع‌بندی سفر سخنگوی دولت به خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از دولت، رئیس‌جمهور و معاون اول به جهت عنایت خاصی که به استان خوزستان دارند صمیمانه قدردانی می‌کنم که سفر سخنگوی دولت در این رابطه انجام شد.

استاندار خوزستان به بازدیدها و برنامه‌های سخنگوی دولت اشاره کرد و افزود: همه این‌ها نشان می‌دهد که دولت پشتیبان و در کنار مردم عزیز و مقاوم خوزستان است.

موالی‌زاده تصریح کرد: خوزستان مقاوم و سرفراز، رنگین‌کمانی از اقوام گوناگونی است که در یک درهم‌تنیدگی با صلح و صفا، سده‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و اکنون نیز همچون یک سد مستحکم مقابل دشمنان غدار ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: به فضل خداوند متعال این مقاومت جانانه، منجر به پیروزی ملت بزرگ ایران، شکست و خواری دشمنان آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه همه ما پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده‌ایم، بیان کرد: انسجام خود را روز به روز بیشتر خواهیم کرد، محکم خواهیم ایستاد و از حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور تا پای جان دفاع خواهیم کرد.

کد مطلب 6891842

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