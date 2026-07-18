به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جمع‌بندی سفر سخنگوی دولت به خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از دولت، رئیس‌جمهور و معاون اول به جهت عنایت خاصی که به استان خوزستان دارند صمیمانه قدردانی می‌کنم که سفر سخنگوی دولت در این رابطه انجام شد.

استاندار خوزستان به بازدیدها و برنامه‌های سخنگوی دولت اشاره کرد و افزود: همه این‌ها نشان می‌دهد که دولت پشتیبان و در کنار مردم عزیز و مقاوم خوزستان است.

موالی‌زاده تصریح کرد: خوزستان مقاوم و سرفراز، رنگین‌کمانی از اقوام گوناگونی است که در یک درهم‌تنیدگی با صلح و صفا، سده‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و اکنون نیز همچون یک سد مستحکم مقابل دشمنان غدار ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: به فضل خداوند متعال این مقاومت جانانه، منجر به پیروزی ملت بزرگ ایران، شکست و خواری دشمنان آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه همه ما پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده‌ایم، بیان کرد: انسجام خود را روز به روز بیشتر خواهیم کرد، محکم خواهیم ایستاد و از حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور تا پای جان دفاع خواهیم کرد.