به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز شنبه در دیدار با خانواده شهیدان حملات هوایی آمریکا، شهید ایرج سردارپور و شهید اصغر سردارپور که با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صورت گرفت ضمن گرامیداشت یاد این شهیدان بیان کرد: امروز توفیق حاصل شد تا خدمت خانواده معزز شهدا برسیم. از شب گذشته میزبان سخنگوی دولت در خوزستان هستیم که از طرف رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور، مأموریت پیدا کردند که به خوزستان سفر کنند و حضور وی بسیار مؤثر بوده است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه حضور سخنگوی دولت در استان برای اعلام عملی این موضوع است که دولت قدردان ایستادگی و مجاهدتهای مردم مقاوم خوزستان است، افزود: تأکید شده بود بهمنظور تکریم، خدمت خانواده معزز شهدا نیز برسیم چرا که دولت تمام قد در کنار مردم و در خدمت آنان است.
وی در پایان تصریح کرد: از خداوند متعال مسئلت میکنیم که شهدا و مجاهدان فی سبیل الله، این افسران شجاع، غیور و سربازان ولایت با اهل بیت، مولای خود و رهبر شهید محشور شوند.
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