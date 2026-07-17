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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

استاندار خوزستان: با افتخار و اقتدار از این مرحله عبور می‌کنیم

استاندار خوزستان: با افتخار و اقتدار از این مرحله عبور می‌کنیم

اهواز - استاندار خوزستان گفت: با افتخار و اقتدار از این مرحله عبور خواهیم کرد و همه در کنار یکدیگر هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده جمعه شب در حاشیه بازدید فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از بیمارستان شهید بقایی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، دولت و نگاه ویژه‌ای که به خوزستان و جنوب کشور دارند، همچنین سفر سخنگوی دولت که از این استان آغاز شد قدردانی می‌کنم.

استاندار خوزستان افزود: سخنگوی دولت بلافاصله پس از ورود به استان، در بیمارستان شهید بقایی حضور یافت تا از بیماران، خانواده‌های آنان و کادر درمان تفقد داشته باشد.

وی به اقدامات انجام شده در خوزستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تدابیر اتخاذ شده سبب شد در روند درمان بیماران دچار اختلال نشویم.

موالی‌زاده با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بیمارستان‌ها پای کار هستند، ادامه داد: در شب حادثه که از بیمارستان بازدید داشتم، همه نیروها به موقع وارد عمل شدند؛ تخلیه بیمارستان به خوبی صورت گرفت و پذیرش در نقطه مقابل نیز با نظم انجام شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه اختلالی در روند درمان بیماران وجود ندارد و نگاه شفقت‌آمیز و انسانی که پرستاران و کادر درمان دارند، قابل تقدیر است.

وی در پایان تأکید کرد: همه در کنار یکدیگر هستیم و از این مرحله نیز به حول و قوه الهی با افتخار و اقتدار عبور خواهیم کرد.

کد مطلب 6890825

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