به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده جمعه شب در حاشیه بازدید فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از بیمارستان شهید بقایی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، دولت و نگاه ویژهای که به خوزستان و جنوب کشور دارند، همچنین سفر سخنگوی دولت که از این استان آغاز شد قدردانی میکنم.
استاندار خوزستان افزود: سخنگوی دولت بلافاصله پس از ورود به استان، در بیمارستان شهید بقایی حضور یافت تا از بیماران، خانوادههای آنان و کادر درمان تفقد داشته باشد.
وی به اقدامات انجام شده در خوزستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تدابیر اتخاذ شده سبب شد در روند درمان بیماران دچار اختلال نشویم.
موالیزاده با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بیمارستانها پای کار هستند، ادامه داد: در شب حادثه که از بیمارستان بازدید داشتم، همه نیروها به موقع وارد عمل شدند؛ تخلیه بیمارستان به خوبی صورت گرفت و پذیرش در نقطه مقابل نیز با نظم انجام شد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه اختلالی در روند درمان بیماران وجود ندارد و نگاه شفقتآمیز و انسانی که پرستاران و کادر درمان دارند، قابل تقدیر است.
وی در پایان تأکید کرد: همه در کنار یکدیگر هستیم و از این مرحله نیز به حول و قوه الهی با افتخار و اقتدار عبور خواهیم کرد.
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