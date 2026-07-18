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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

۳۱ تیر؛ آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری در کردستان

۳۱ تیر؛ آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری در کردستان

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: براساس قانون، صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مؤدیان به مهلت قانونی تعیین‌شده، افزود: ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و معافیت‌های مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان خاطرنشان کرد: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای صاحبان املاک اجاری (اشخاص حقیقی) خواهد شد.

فعله‌گری تصریح کرد: این جریمه مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، غیرقابل بخشش است؛ بنابراین مؤدیان باید در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.

کد مطلب 6891859

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