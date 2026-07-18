برخورد مرگبار دو تریلی در محور خرانق–یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی اظهار کرد: وقوع تصادف رخ‌به‌رخ دو دستگاه تریلی کشنده در کیلومتر ۳۱ محور خرانق به یزد، از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات «EOC» به پایگاه امدادونجات بین‌شهری خرانق، یادمان شهید احمدی روشن، اعلام شد.

عشقی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از اعلام حادثه با تجهیزات و خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند، در بررسی‌های اولیه مشخص شد دو نفر در کابین تریلی‌ها محبوس شده و متأسفانه بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده‌اند. نیروهای عملیاتی با استفاده از ست هیدرولیک ، عملیات رهاسازی پیکر جان‌باختگان را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد بیان کرد: این عملیات با حضور پلیس راه، نیروی انتظامی، اورژانس ۱۱۵، آتش‌نشانی و عوامل راهداری انجام شد. نیروهای هلال‌احمر پس از پایان عملیات و رهاسازی اجساد را تحویل عوامل ذیربط در محل دادند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث جاده‌ای، کوهستانی و سایر شرایط اضطراری، در سریع‌ترین زمان ممکن با شماره ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.