زلزله ۵.۷ ریشتری بار دیگر حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین زمین‌لرزه صبح دوشنبه حوالی بخش کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین‌لرزه ساعت ۷ و ۱۸ دقیقه، تنها پنج دقیقه پس از وقوع زلزله نخست، رخ داد و بزرگی آن ۵.۷ ریشتر اعلام شده است.

پیش از این نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر در ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه صبح حوالی کوزران به وقوع پیوسته بود که در شهر کرمانشاه و برخی شهرستان‌های اطراف به‌صورت محسوس احساس شد.

وقوع دومین زمین‌لرزه موجب نگرانی شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی به فضاهای باز پناه بردند.

جزئیات مربوط به کانون دقیق زمین‌لرزه، خسارات احتمالی و اقدامات دستگاه‌های امدادی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.