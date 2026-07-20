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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۴

زلزله ۵.۷ ریشتری بار دیگر حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۵.۷ ریشتری بار دیگر حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه - دومین زمین‌لرزه صبح امروز با بزرگی ۵.۷ ریشتر، پنج دقیقه پس از زلزله نخست، حوالی کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین زمین‌لرزه صبح دوشنبه حوالی بخش کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین‌لرزه ساعت ۷ و ۱۸ دقیقه، تنها پنج دقیقه پس از وقوع زلزله نخست، رخ داد و بزرگی آن ۵.۷ ریشتر اعلام شده است.

پیش از این نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر در ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه صبح حوالی کوزران به وقوع پیوسته بود که در شهر کرمانشاه و برخی شهرستان‌های اطراف به‌صورت محسوس احساس شد.

وقوع دومین زمین‌لرزه موجب نگرانی شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی به فضاهای باز پناه بردند.

جزئیات مربوط به کانون دقیق زمین‌لرزه، خسارات احتمالی و اقدامات دستگاه‌های امدادی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6893128

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