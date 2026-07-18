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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

نوری: ۳۰همت به حساب گندمکاران واریز شد؛ پرداخت ۵۰ همت تا چند روز آینده

نوری: ۳۰همت به حساب گندمکاران واریز شد؛ پرداخت ۵۰ همت تا چند روز آینده

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون ۶ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان‌ (همت) در مجموع تاکنون ۹۳ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم تا امروز -۲۷ تیر ماه - از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده است، گفت: با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، تصریح کرد: با دستور رئیس‌جمهوری و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰ همت دیگر طی روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 6891898

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