خرید تضمینی گندم از ۵.۵ میلیون تن عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد افزایش دارد.

وی افزود: با آغاز برداشت در استان‌های سردسیر، میزان خرید افزایش می‌یابد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران طی روزهای آتی خبر داد و گفت: مجموع مطالبات گندمکاران را ۲۷۳ هزار میلیارد تومان است، تاکنون حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده و با پیگیری سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دستور رئیس‌جمهور، روند پرداخت‌ها در روزهای آینده شتاب خواهد گرفت.

وی تأخیر در پرداخت مطالبات را ناشی از مشکلات تأمین و تخصیص منابع دانست و افزود: اعتبار خرید تضمینی گندم در قانون بودجه پیش‌بینی شده، اما تأمین نقدینگی با تأخیر مواجه شده است.

فتحی از برنامه این وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش گندمکاران از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم کشاورزان برای آغاز کشت سال آینده با کمبود منابع مالی مواجه نشوند.

وی درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز تأکید کرد: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و بازار به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش قیمت برخی اقلام پروتئینی اظهار کرد: قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز نسبت به ماه گذشته کاهش یافته که نتیجه افزایش عرضه و تأمین مناسب نهاده‌های دامی است.

وی درباره واردات برنج نیز تصریح کرد: تصمیم برای واردات با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج خارجی اتخاذ شده و آسیبی به تولیدکنندگان داخلی وارد نخواهد کرد.

فتحی همچنین از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی سامانه‌های آماری بخش کشاورزی در حوزه زراعت خبر داد و گفت: این سامانه‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه تکمیل خواهند شد.