مراسم گرامیداشت رهبر شهید از سوی نهادهای بین المللی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، شامگاه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم،علما و طلاب حوزههای علمیه و شخصیتهای حوزوی به میزبانی نهادهای بین المللی از جمله جامعةالمصطفی العالمیه، معاونت بین الملل مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر طلاب ایرانی، دانشجویان و طلاب غیر ایرانی از کشورهای مختلف نیز حضور داشتند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط فروغی، قاری بینالمللی قرآن کریم، آغاز شد و در ادامه، سید علی حسینی نژاد از مداحان اهلبیت(ع) با مرثیهسرایی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
آیت الله محسن اراکی نیز در این مراسم با اشاره به فلسفه ابتلائات الهی اظهار کرد: زندگی دنیا عرصه آزمون انسانها است و ارزش و عیار بندگان در میدان امتحان الهی آشکار میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری، افزود: این سنت الهی اختصاص به انسانهای عادی ندارد و پیامبران و اولیای الهی نیز همواره در معرض سختترین امتحانات قرار گرفتهاند که حضرت ابراهیم(ع) نمونه برجسته آن است.
وی گفت: حضرت ابراهیم(ع) در عرصههای مختلف از جمله جان، مال و ایمان مورد آزمایش قرار گرفت و دشوارترین مرحله این ابتلا، مأموریت قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع) بود که نشان میدهد تقدیم جوان در راه خداوند از سنگینترین امتحانات الهی به شمار میرود.
وی ادامه داد: حضرت ابراهیم(ع) با سربلندی از این آزمونها عبور کرد، اما یک فرد به تنهایی نمیتواند جهان را به سوی هدایت رهنمون سازد و برای تحقق این هدف، وجود امتی همراه و وفادار ضروری است تا پرچم اسلام را برافراشته نگه دارد.
اراکی گفت: جبهه مقاومتی که امروز در جهان شکل گرفته، ادامه مسیر علوی و حسینی است و پیدایش جامعه اسلامی، رخدادی بزرگ به شمار میرود که تحقق آن نیازمند فراهم شدن مقدمات لازم برای هدایت فطرتهای انسانی به سوی خداوند است.
وی افزود: آغاز این حرکت بزرگ، ایجاد نیرویی معنوی است که بتواند دلها و فطرتهای انسانها را به سوی خداوند متعال جذب کند و زمینه شکلگیری جامعه اسلامی را فراهم آورد.
وی عنوان کرد: انتقام خون حضرت سیدالشهدا(ع) به این معنا است که سوز و حرارت نهضت عاشورا در دل شیعیان هرگز فروکش نمیکند و این شعله تا نابودی جبهه ظلم و ستم استمرار خواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شهادت رهبر مجاهد انقلاب اسلامی نیز احیاکننده همان سوز و حرارت حسینی است و ملتها را بار دیگر متوجه پیام عاشورا و کربلا میکند.
وی گفت: این شهادت، جوامع را به حرکت وا میدارد و فطرتهای خفته انسانها را بیدار میکند تا مسیر حق، عدالت و مقاومت با قدرت بیشتری ادامه یابد.
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