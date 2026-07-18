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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

۳ کشته و یک مصدوم در تصادف پژو با تریلی در جاسک

۳ کشته و یک مصدوم در تصادف پژو با تریلی در جاسک

جاسک - دهیار روستای گرندو دهستان گابریگ جاسک از جان باختن سه نفر و مصدوم شدن یک نفر بر اثر برخورد پژو با تریلی پارک شده در محور جاسک - چابهار خبر داد.

احمد سعادتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه تریلی پارک شده در محور جاسک - چابهار، سه نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۷ در محدوده روستای گرندو از توابع دهستان گابریگ و در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک رخ داد.

سعادتی با بیان اینکه خودروی سواری ابتدا با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد، گفت: این خودرو پس از برخورد اولیه از پشت با یک دستگاه تریلی که در حاشیه جاده پارک شده بود، برخورد کرد.

وی تصریح کرد: در پی این سانحه سه سرنشین خودروی پژو که اهل شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان بودند، در دم جان باختند.

دهیار روستای گرندو دهستان گابریگ جاسک، خاطرنشان کرد: راکب موتورسیکلت که از اهالی روستای گابریگ است، در این حادثه مصدوم و پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای امدادی به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شد.

کد مطلب 6891989

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