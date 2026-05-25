  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

تصادف در جاسک ۴ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف در جاسک ۴ مصدوم بر جای گذاشت

جاسک -مسئول آتش‌نشانی جاسک گفت: برخورد دو دستگاه پژو پارس در محور جاسک به میناب، ۴ مصدوم بر جای گذاشت که حال یک نفر وخیم است.

عباس سرماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۷:۳۴ صبح امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر تصادف شدید دو دستگاه خودروی پژو پارس در ۱۰ کیلومتری مرکز شهر جاسک و در محدوده روستای «تل» به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش یک تیم عملیاتی به همراه یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد. شواهد حاکی از آن بود که دو خودرو به صورت شاخ‌به‌شاخ با یکدیگر برخورد کرده‌اند که بر اثر شدت این حادثه، ۴ نفر مصدوم شدند.

مسئول آتش‌نشانی جاسک با اشاره به وضعیت مصدومان، خاطرنشان کرد: مصدومان حادثه توسط عوامل امدادی به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند، اما متأسفانه حال یکی از سرنشینان وخیم گزارش شده است. نیروهای ما نیز پس از ایمن‌سازی محل و پیشگیری از حریق احتمالی خودروها به ماموریت خود پایان دادند.

کد مطلب 6840310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها