تصادف در جاسک ۴ مصدوم بر جای گذاشت

عباس سرماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۷:۳۴ صبح امروز دوشنبه گزارشی مبنی بر تصادف شدید دو دستگاه خودروی پژو پارس در ۱۰ کیلومتری مرکز شهر جاسک و در محدوده روستای «تل» به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

‌

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش یک تیم عملیاتی به همراه یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد. شواهد حاکی از آن بود که دو خودرو به صورت شاخ‌به‌شاخ با یکدیگر برخورد کرده‌اند که بر اثر شدت این حادثه، ۴ نفر مصدوم شدند.

‌

مسئول آتش‌نشانی جاسک با اشاره به وضعیت مصدومان، خاطرنشان کرد: مصدومان حادثه توسط عوامل امدادی به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند، اما متأسفانه حال یکی از سرنشینان وخیم گزارش شده است. نیروهای ما نیز پس از ایمن‌سازی محل و پیشگیری از حریق احتمالی خودروها به ماموریت خود پایان دادند.