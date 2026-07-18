به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در سخنانی با تبیین سنتهای الهی در تحقق جامعه آرمانی، اظهار کرد: قرآن کریم از وعدهای تخلفناپذیر با عنوان «یوم الفتح» یاد میکند که ناظر به تحقق عدالت در عرصه دنیا است و در کنار وعده اخروی بهشت، نوید برپایی جامعهای را میدهد که در آن عدل الهی سراسر جهان را فرا گیرد.
وی با بیان اینکه این وعده الهی به دست انسان کامل و خلیفه خدا محقق خواهد شد، افزود: انسان در جایگاه خلافت الهی مأمور است نقش خود را در آبادانی جهان و استقرار عدالت ایفا کند و این مسیر نیز بر اساس سنتهای قطعی الهی پیش میرود.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به مبانی اندیشه اسلامی درباره حکومت، تصریح کرد: در نگاه اسلام، نقطه آغاز تشکیل جامعه الهی، انتخاب امام از سوی خداوند است و امامت بر جامعه تقدم دارد و نخستین امام بشر نیز از جانب پروردگار تعیین شده است.
وی ادامه داد: پس از تعیین امام، نوبت به تربیت جامعهای میرسد که جلوهای از فضائل امام باشد و بتواند در مسیر تحقق اهداف الهی حرکت کند و این امت، الگو و معیار هدایت برای دیگر ملتها خواهد بود.
امت برتر باید پرچمدار عدالت باشد
اراکی گفت: امت برگزیده وظیفه دارد با ظلم، طغیان و تبعیض مقابله کرده و برای استقرار عدالت الهی در سراسر جهان تلاش کند و این رسالت، مأموریت اصلی امت اسلامی به شمار میرود.
وی با اشاره به شرایط دستیابی به مقام امامت افزود: امام باید مراحل دشوار آزمونهای الهی را پشت سر بگذارد و حضرت ابراهیم (ع) نمونه روشن این حقیقت است که با گذر از امتحانهای سنگین، شایستگی امامت را یافت.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ابتلا به آتش، گذشت از مال و مهمتر از همه، آمادگی برای قربانی کردن فرزند، از جمله آزمونهایی بود که حضرت ابراهیم (ع) با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از آن به مقام امامت منصوب شد.
وی اضافه کرد: این حقیقت نشان میدهد که پذیرش مسئولیت هدایت جامعه، نیازمند عالیترین مراتب ایمان، اخلاص و فداکاری است.
جامعه همراه امام باید تربیت شود
اراکی با بیان اینکه امام به تنهایی نمیتواند جامعه جهانی را به عدالت برساند، گفت: در کنار امام، امتی تربیتیافته باید شکل بگیرد که آماده ایثار مال، جان و فرزند در راه خدا باشد و پرچم توحید و عدالت را برافراشته نگه دارد.
وی ادامه داد: چنین جامعهای به صورت تدریجی و در پرتو تربیت امام پدید میآید و شخصیت آن باید بازتابی از شخصیت امام باشد و اطاعت، یاری و پیروی از امام ویژگی اصلی این امت خواهد بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش نهضت عاشورا در شکلگیری این جریان اجتماعی افزود: قیام سیدالشهدا (ع) بزرگترین انرژی معنوی را برای استمرار این مسیر ایجاد کرد و محبت و معرفت حسینی، موتور حرکت جامعه مؤمنان در طول تاریخ بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده میلیونها انسان در راهپیمایی اربعین، جلوهای از همین جریان اجتماعی است که با عشق به امام حسین (ع) شکل گرفته و همچنان امت اسلامی را به سوی آرمانهای الهی سوق میدهد.
انتقام از ظالمان مقدمه تحقق عدالت جهانی است
اراکی با اشاره به حوادث جنگ اخیر و شهادت رهبر شهید، جمعی از فرماندهان و شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت، اظهار کرد: شهادت بزرگان، موجب زنده شدن روحیه مقاومت و یادآوری مسیر عاشورا میشود و این خونهای پاک، حرارت نهضت حسینی را در جامعه حفظ میکند.
وی تصریح کرد: انتقام از عاملان جنایتها، انتقامی شخصی نیست بلکه برای برقراری عدالت جهانی و جلوگیری از تبدیل شدن ظلم و جنایت به ارزش در جامعه بشری ضرورت دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر جنایتکاران بدون مجازات باقی بمانند، ظلم به یک ارزش اجتماعی تبدیل خواهد شد و از این رو مقابله با آنان وظیفهای دینی و انسانی است.
وی تأکید کرد: جبهه مقاومت، انتقام از عاملان و پشتیبانان این جنایتها را مقدمهای برای تحقق عدالت و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) میداند و این وظیفه را از مهمترین تکالیف خود تلقی میکند.
به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار میدهیم
اراکی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گفت: این کشورها طی دهههای گذشته در جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی، جنگ رسانهای و دیگر اقدامات علیه جمهوری اسلامی نقش داشتهاند و باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت تاکنون با سعه صدر رفتار کردهاند اما ادامه حمایت از دشمنان اسلام و ملتهای منطقه، پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ملتهای منطقه خواهان عدالت، استقلال و آزادی هستند و استمرار حمایت از سیاستهای سلطهجویانه، آیندهای پایدار برای حاکمان وابسته رقم نخواهد زد.
وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، عزت اسلام، حفظ رهبر معظم انقلاب اسلامی و علو درجات امام راحل و شهدای اسلام، سخنان خود را به پایان رساند.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: انتقام از عاملان ظلم و جنایت، اقدامی برای برقراری عدالت جهانی و جلوگیری از گسترش ستم در جامعه بشری است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در سخنانی با تبیین سنتهای الهی در تحقق جامعه آرمانی، اظهار کرد: قرآن کریم از وعدهای تخلفناپذیر با عنوان «یوم الفتح» یاد میکند که ناظر به تحقق عدالت در عرصه دنیا است و در کنار وعده اخروی بهشت، نوید برپایی جامعهای را میدهد که در آن عدل الهی سراسر جهان را فرا گیرد.
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