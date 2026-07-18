حماسه خدمت مردم در بدرقه «آقای شهید ایران» ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در آیین تجلیل از دست‌اندرکاران ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در شهرستان سمنان، با اشاره به نقش مؤثر مردم و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد، اظهار کرد: خدمات ارائه‌شده در ایام وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» جلوه‌ای ماندگار از همبستگی، اخلاص و مشارکت مردمی بود که تا سال‌ها در حافظه استان سمنان باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه همه شهرستان‌های استان با تمام ظرفیت در این مأموریت ملی مشارکت داشتند، افزود: از غرب تا شرق استان، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها، اصناف، موکب‌داران و گروه‌های مردمی با وحدت و هماهنگی مثال‌زدنی، خدمات گسترده‌ای به زائران و عزاداران ارائه کردند.

استاندار سمنان با اشاره به ابعاد گسترده این عملیات خدمت‌رسانی ادامه داد: صدها موکب در سطح استان فعال شدند، هزاران نفر برای حضور در آیین‌های بدرقه اعزام شدند و زائران عبوری نیز از خدمات اسکان، پذیرایی و امکانات رفاهی بهره‌مند شدند.

کولیوند، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌ها را عامل موفقیت این مأموریت دانست و تصریح کرد: اجرای چنین عملیات گسترده‌ای بدون مدیریت منسجم و همکاری شبانه‌روزی همه مجموعه‌ها امکان‌پذیر نبود.

وی ضمن قدردانی از همه عوامل خاطرنشان کرد: پشت صحنه این خدمت‌رسانی، ساعت‌ها برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش جهادی قرار داشت که با احساس مسئولیت و همدلی به نتیجه رسید.

استاندار سمنان حضور داوطلبانه مردم در مواکب را از ارزشمندترین جلوه‌های این رویداد عنوان کرد و توضیح داد: مردم استان بدون هیچ چشم داشتی، با تمام توان برای خدمت به زائران و ابراز ارادت به «آقای شهید ایران» پای کار آمدند و صحنه‌های ماندگاری از ایثار و همدلی خلق کردند.

کولیوند همچنین با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی تجربیات این رویداد، یادآور شد: تدوین مجموعه‌ای از اقدامات و دستاوردها برای استفاده از این تجربه در مدیریت رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی آینده ضروری است.

وی خدمت به زائران و عزاداران «آقای شهید ایران» را توفیقی الهی برای مردم استان سمنان دانست و خاطر نشان کرد: زحمات تمامی دستگاه‌ها، نیروهای امدادی، امنیتی، انتظامی، شهرداری‌ها، اصناف، موکب‌داران و فعالان مردمی شایان تقدیر است.