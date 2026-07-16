حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۳ و ۲۳ دقیقه ( بامداد پنجشنبه) یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب ۲ بار مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: میزان خسارات این حمله تروریستی در دست بررسی است.
خنداب- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب ۲ بار مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفت.
حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۳ و ۲۳ دقیقه ( بامداد پنجشنبه) یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب ۲ بار مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: میزان خسارات این حمله تروریستی در دست بررسی است.
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