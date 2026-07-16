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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۹

معاون استاندار مرکزی در گفتگو با مهر:

یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفت

یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفت

خنداب- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب ۲ بار مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۳ و ۲۳ دقیقه ( بامداد پنجشنبه) یک منطقه خارج از محدوده شهر خنداب ۲ بار مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: میزان خسارات این حمله تروریستی در دست بررسی است.

کد مطلب 6889486

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