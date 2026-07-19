https://mehrnews.com/x3cBx3 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ کد مطلب 6892096 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ تداوم حضور مردم گالیکش در موج صد و چهلم اجتماعات شبانه گالیکش_مردم گالیکش در صد و چهلمین اجتماع شبانه، بار دیگر همدلی و حضور مستمر خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 12 MB کد مطلب 6892096 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۴۰؛ تداوم حضور مردم در مسیر همدلی و انسجام دانسفهان در شب ۱۴۰؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه آوج در شب ۱۴۰؛ مردم همچنان پای کار وحدت و همدلی محمدیه در یکصد و چهلمین شب؛ استمرار اجتماع مردمی در فضایی معنوی صد و چهلمین شب حضور زنجانیها در میدان آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد ضیاءآباد در یکصد و چهلمین شب؛ روایت حضور ماندگار مردم برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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