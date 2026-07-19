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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸

تداوم حضور مردم گالیکش در موج صد و چهلم اجتماعات شبانه

تداوم حضور مردم گالیکش در موج صد و چهلم اجتماعات شبانه

گالیکش_مردم گالیکش در صد و چهلمین اجتماع شبانه، بار دیگر همدلی و حضور مستمر خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6892096

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