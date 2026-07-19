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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

اعلام برنامه خاموشی برق سنندج برای امروز یکشنبه

اعلام برنامه خاموشی برق سنندج برای امروز یکشنبه

سنندج- شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، برنامه زمان‌بندی اعمال خاموشی‌های احتمالی در مناطق مختلف سنندج شمالی و جنوبی را برای روز یکشنبه ۲۸ تیرماه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق، به دنبال افزایش مصرف برق و با هدف حفظ پایداری شبکه، محدودیت‌های احتمالی برق در شهرستان سنندج در بازه‌های زمانی دو ساعته از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴ شب اعمال خواهد شد.

بر اساس این برنامه، شهروندان می‌توانند با مراجعه به جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، از زمان و محدوده احتمالی قطع برق در محل سکونت یا محل کار خود مطلع شوند و با انجام تمهیدات لازم، از بروز خسارت احتمالی به تجهیزات و وسایل برقی حساس جلوگیری کنند.

شرکت توزیع نیروی برق از مشترکان خواسته است با مدیریت مصرف و کاهش استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، در پایداری شبکه برق همکاری کنند.

اعلام برنامه خاموشی برق سنندج برای امروز یکشنبه

کد مطلب 6892238

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