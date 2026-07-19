اعلام برنامه خاموشی برق سنندج برای امروز یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق، به دنبال افزایش مصرف برق و با هدف حفظ پایداری شبکه، محدودیت‌های احتمالی برق در شهرستان سنندج در بازه‌های زمانی دو ساعته از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۴ شب اعمال خواهد شد.

بر اساس این برنامه، شهروندان می‌توانند با مراجعه به جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، از زمان و محدوده احتمالی قطع برق در محل سکونت یا محل کار خود مطلع شوند و با انجام تمهیدات لازم، از بروز خسارت احتمالی به تجهیزات و وسایل برقی حساس جلوگیری کنند.

شرکت توزیع نیروی برق از مشترکان خواسته است با مدیریت مصرف و کاهش استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، در پایداری شبکه برق همکاری کنند.