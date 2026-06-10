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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

ادامه «پاتوق مستند» با نمایش ۸ فیلم کوتاه

ادامه «پاتوق مستند» با نمایش ۸ فیلم کوتاه

مستندهای «کوه راستین»، «نه به کودک کشی»، «خانه پدری»، «آن سوی درختان»، «نجوای چیزها»، «زخم و آینه»، «سرخ‌پوش» و «آلبوم‌های بی‌صدا» دوشنبه ۲۵ خرداد در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۵ خرداد مستندهای «کوه راستین» (حدیث جان بزرگی)، «نه به کودک کشی» (محمد جعفری)، «خانه پدری» (مرتضی جذاب)، «آن سوی درختان» (محسن سخا)، «نجوای چیزها» (علی همراز)، «زخم و آینه» (مهدی اسدی)، «سرخ‌پوش» (بابک بهداد) و «آلبوم‌های بی‌صدا» در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

این مستندهای کوتاه موضوع جنگ ۱۲ روزه را از چند منظر متفاوت به تصویر کشیده‌اند. حضور در «پاتوق مستند» آزاد و رایگان است.

دوستداران سینمای مستند برای تماشای این آثار به میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مراجعه کنند.

کد مطلب 6856053
ندا زنگینه

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