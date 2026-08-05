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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

از «عمق میدان» تا «چهارراه حوادث» در پاتوق مستند

از «عمق میدان» تا «چهارراه حوادث» در پاتوق مستند

مستندهای «عمق میدان» و «چهارراه حوادث» دوشنبه ۱۹ مرداد در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی نمایش آثار مستند ایرانی و خارجی در سالن حقیقت، دوشنبه ۱۹ مرداد مستندهای «عمق میدان» و «چهارراه حوادث» ساعت ۱۶ روی پرده می‌روند. «چهارراه حوادث» ساخته فرشاد اکتسابی، درباره جاده های ایران، وضعیت تصادف و مرگ و میر در تصادف‌های شهری و بین شهری است.

«عمق میدان» به کارگردانی علی شهاب الدین، درباره عملیات مروارید یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین عملیات های دفاع مقدس است که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از پیش‌روی دشمن داشت. در آغاز جنگ، با تشکیل گروه رزمی ۴۲۱ در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفته شد علاوه بر مقابله با تجاوز زمینی عراق، ضربه‌ای راهبردی در مرزهای آبی به دشمن وارد شود.

علاقه‌مندان برای تماشای این مستندها می‌توانند به میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سالن حقیقت مراجعه کنند.

کد مطلب 6909044
ندا زنگینه

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