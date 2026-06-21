به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «بازی برندهها» آخرین فیلم احسان صدیقی است، فیلمسازی که اول دی ۱۴۰۴ در ۴۴ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. «بازی برندهها» در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه دبیر در آئین اختتامیه به کارگردان تعلق گرفت.
«بازی برندهها» درباره ابتلا به سرطان و افرادی است که درگیر این بیماری هستند.
عوامل تولید این پروژه عبارتند از فیلمنامهنویس و پژوهشگر: احسان صدیقی، تصویربردار: محسن استیری، صدابردار: حسن نجفی، صداگذار: آرش قاسمی، تدوینگر: فاطمه شیری، نویسنده گفتار متن: احسان صدیقی، آهنگساز: آیسل صدیقی، تهیهکننده: احسان صدیقی، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.
«بازی برندهها» دوشنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده میشود.
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