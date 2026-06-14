نمایش ۷ مستند کوتاه در «پاتوق مستند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه هفتگی «پاتوق مستند» ساعت ۱۶ چهارشنبه ۲۷ خرداد مستندهای «یک طرح ساده» ساخته کتایون جهانگیری، «پشت چراغ قرمز» به کارگردانی مهدی باقری، «آرش در قلمرو ما» ساخته فرهاد ورهرام، «نفس سرد» به کارگردانی مژگان صیادی، «برای کیان» ساخته سارا طالبیان، «تنها کنار هم» به کارگردانی الهام آقالری و «حالا منم از جنگ قصه دارم» ساخته سعید فرجی به ترتیب روی پرده می‌روند.

این مستندها از زوایای مختلف به موضوع جنگ ۱۲ روزه می‌پردازند، ورود به این جلسه و تماشای فیلم برای علاقه‌مندان رایگان است.

«پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برقرار است.