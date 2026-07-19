زهره خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای برپایی اجتماع بانوان شهرکرد با عنوان «اجتماع زینبیون در امتداد خون»، اظهار کرد: بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم ایشان خصوصاً دختر، عروس و نوه ۱۴ ماهه رهبر شهیدمان با حضور بانوان شهرکردی برگزار می‌شود.

کارشناس مبلغات اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این اجتماع زینبی همراه با اجرای نمایش اسرای کربلا و اجرای گاگریو بختیاری برای شهدای والامقام برگزار می‌شود، ادامه داد: این برنامه معنوی فردا دوشنبه از ساعت ۱۷ در پارک تهلیجان شهرکرد واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی، زیر پل هوایی، زمین فوتبال تالار برگزار خواهد شد و اقامه نماز مغرب و عشاء پایان‌بخش این برنامه است.

خسروی یادآور شد: در این اجتماع، دختران و بانوان پیرو قائد شهید امت و خونخواهان حسینی هم‌نوا با حضرت رقیه (س) و حسینیان زمان در سوگ شهدا عزاداری می‌کنند.

وی با دعوت از عموم زنان و دختران شهرکردی برای حضور در این برنامه، بیان کرد: سارا مهدی، مسلمان هندی‌الاصل و انگلیسی تبار و از بانوان فعال بین‌المللی مقاومت، سخنران این مراسم است.