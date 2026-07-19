به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیزاده صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با هشدار نسبت به خطر شنا در مناطق خارج از محدوده‌های ایمن اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا تا امروز، ۱۵ نفر در سواحل استان بر اثر گرفتار شدن در جریان‌های شکافنده، ورود به مناطق ممنوعه و شرایط نامساعد دریا جان باخته‌اند.

وی با بیان اینکه جریان‌های شکافنده از مهم‌ترین عوامل غرق‌شدگی در سواحل دریای خزر به شمار می‌روند، افزود: شناگران باید تنها در محدوده‌های تحت پوشش ناجیان غریق و در ساعات فعالیت طرح‌های سالم‌سازی اقدام به شنا کنند و از ورود به نقاط فاقد نظارت خودداری کنند.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین موارد غرق‌شدگی امسال در سواحل شهرستان‌های ساری، تنکابن، بابلسر و نوشهر ثبت شده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی و توجه به پرچم‌های هشداردهنده در سواحل، از مسافران و شهروندان خواست در روزهای مواج و هنگام اعلام وضعیت نامساعد دریا از شنا خودداری کنند.

به گفته این مسئول، ناجیان غریق و نیروهای امدادی در طول اجرای طرح‌های سالم‌سازی در سواحل استان به‌صورت مستمر حضور دارند، اما رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی گردشگران و شناگران نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حوادث و تلفات دریایی دارد.