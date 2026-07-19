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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

جان‌باختن ۱۵ نفر در دریای مازندران

جان‌باختن ۱۵ نفر در دریای مازندران

ساری- سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران با اشاره به افزایش حوادث دریایی در سواحل استان گفت: از زمان آغاز اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا تاکنون، ۱۵ نفر غرق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیزاده صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با هشدار نسبت به خطر شنا در مناطق خارج از محدوده‌های ایمن اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا تا امروز، ۱۵ نفر در سواحل استان بر اثر گرفتار شدن در جریان‌های شکافنده، ورود به مناطق ممنوعه و شرایط نامساعد دریا جان باخته‌اند.

وی با بیان اینکه جریان‌های شکافنده از مهم‌ترین عوامل غرق‌شدگی در سواحل دریای خزر به شمار می‌روند، افزود: شناگران باید تنها در محدوده‌های تحت پوشش ناجیان غریق و در ساعات فعالیت طرح‌های سالم‌سازی اقدام به شنا کنند و از ورود به نقاط فاقد نظارت خودداری کنند.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین موارد غرق‌شدگی امسال در سواحل شهرستان‌های ساری، تنکابن، بابلسر و نوشهر ثبت شده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی و توجه به پرچم‌های هشداردهنده در سواحل، از مسافران و شهروندان خواست در روزهای مواج و هنگام اعلام وضعیت نامساعد دریا از شنا خودداری کنند.

به گفته این مسئول، ناجیان غریق و نیروهای امدادی در طول اجرای طرح‌های سالم‌سازی در سواحل استان به‌صورت مستمر حضور دارند، اما رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی گردشگران و شناگران نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حوادث و تلفات دریایی دارد.

کد مطلب 6892304

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