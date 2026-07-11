به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده، سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی استان اظهار کرد: «سید یاسین» و «سید سبحان حجازی‌نژاد»، دو برادر دوقلوی ۱۵ ساله اهل روستای سرخنکلاته استان گلستان، بامداد روز جمعه هنگام شنا در دریای فرح‌آباد ساری گرفتار امواج شدند و جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این دو نوجوان که به همراه خانواده خود به مازندران سفر کرده بودند، حدود ساعت پنج بامداد وارد دریا شدند و حادثه غرق‌شدگی برای آنان رخ داد.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران با اشاره به عملیات امدادی گفت: نیروهای ناجیان غریق پس از حضور در محل، پیکر هر دو نوجوان را از آب خارج کردند.

علیزاده همچنین با هشدار نسبت به شنا در مناطق فاقد نظارت ناجیان غریق تصریح کرد: از زمان آغاز اجرای طرح دریا تاکنون، ۱۲ نفر در سواحل مازندران به دلیل شنا در مناطق ممنوعه و خارج از محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریا جان خود را از دست داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین موارد غرق‌شدگی در سواحل شهرستان‌های ساری، بابلسر، نوشهر و تنکابن به ثبت رسیده است.