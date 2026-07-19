سناریوهای مربوط به آسیب به خطوط باید مرتبا بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزهپور در نشست مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اظهار کرد: باتوجه به حساسیت خدمات آب وفاضلاب، همه کارکنان باید با حداکثر آمادگی در کنار حوزه بهرهبرداری قرار گیرند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
وی بیان کرد: همه ظرفیتهای انسانی، فنی، تجهیزاتی و اعتباری، همچنین تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آبفای هرمزگان باید برای حفظ پایداری شبکههای آبرسانی و تاسیسات موجود متمرکز شود و همه واحدها بدون نگاه بخشی، در کنار مجموعه بهرهبرداری فعالیت کنند.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با تاکید بر بازنگری سناریوهای مدیریت بحران اظهار کرد: لازم است سناریوهای مربوط به مناطق پرجمعیت و نیز آسیب احتمالی به خطوط انتقال، پلها و تاسیسات حیاتی دوباره بررسی شود تا برای هر وضعیت، برنامه عملیاتی مشخصی وجود داشته باشد.
حمزهپور همچنین تامین تجهیزات و اقلام اضطراری را از دیگر ضرورتهای این شرایط بحرانی دانست و گفت: قطعات یدکی، مولدهای برق، خودروهای عملیاتی، تانکرهای آبرسانی و سایر امکانات باید همواره آمادهبهکار باشند تا در زمان وقوع بحران هیچ کمبودی وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر مدیریت دقیق ماموریتها و آمادهبهکار بودن ناوگان عملیاتی، خاطرنشان کرد: خودروها باید از نظر سوخت، لاستیک، تجهیزات و آمادگی فنی بهطور مستمر کنترل شوند تا در هر ساعت از شبانهروز امکان اعزام نیروها به مناطق حادثهدیده فراهم باشد.
مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین خواستار برنامهریزی برای استقرار شیفتهای منظم کارکنان شد و گفت: با توجه به احتمال تداوم شرایط اضطراری، باید تقسیم کار مناسبی میان نیروها انجام شود تا ضمن حفظ آمادگی شبانهروزی، توان عملیاتی کارکنان نیز حفظ شود.
وی بر اطلاعرسانی سریع و دقیق نیز تاکید کرد و افزود: روابط عمومی، معاونان و مدیران مربوطه باید در انتشار اخبار و اطلاعرسانی به مردم پیشگام باشند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، اطلاعات صحیح و بهموقع را در اختیار رسانهها قرار دهند تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.
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