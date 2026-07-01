به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: همزمان با برنامهریزی برای برگزاری آیین باشکوه تشییع و با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم و زائران در قم، شرکت آب و فاضلاب استان از روزهای گذشته مجموعهای از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی را برای تضمین پایداری تأمین آب و استمرار خدماترسانی آغاز کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط آبوهوایی و ضرورت تأمین آب مورد نیاز در طول مسیر برگزاری مراسم، تمامی بخشهای تخصصی شرکت در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند تا خدمات مورد نیاز بدون کوچکترین وقفه به مردم ارائه شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: بخش قابل توجهی از برنامهریزیها به حفظ پایداری شبکه توزیع، تقویت زیرساختهای آبرسانی، آمادهسازی تجهیزات و پیشبینی شرایط اضطراری اختصاص یافته است تا خدمترسانی در سطح مطلوب انجام شود.
وی گفت: در مسیر بلوار معنوی پیامبر اعظم(ص) که محل برگزاری مراسم تشییع خواهد بود، اقدامات متعددی در حوزه انتقال، توزیع و پشتیبانی آب پیشبینی و اجرا شده تا شرکتکنندگان در مراسم از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
تجهیزات پشتیبان و تانکرهای آبرسانی در نقاط تعیینشده مستقر شدند
نظرزاده با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای پشتیبانی از شبکه آبرسانی اظهار کرد: مخازن ذخیره و تجهیزات اضطراری مورد نیاز از ظرفیتهای پشتیبان کشور تأمین و در استان مستقر شده و محل استقرار تانکرهای آبرسانی در مسیر برگزاری مراسم نیز نهایی شده است.
وی افزود: همچنین زیرساختهای لازم برای آبگیری سریع تانکرهای سیار از طریق تجهیز نقاط منتخب شبکه توزیع و آمادهسازی شیرهای آتشنشانی شهر فراهم شده تا در صورت نیاز، عملیات آبرسانی بدون وقفه انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تصریح کرد: پایداری تأمین آب در رویدادی با این گستردگی، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای مختلف است و به همین منظور تعامل لازم با شرکت آب منطقهای، مرکز بهداشت و سایر دستگاههای خدماترسان برای مدیریت منابع، افزایش ظرفیت تأمین آب و نظارت بر کیفیت آب برقرار شده است.
وی ادامه داد: تمامی هماهنگیهای لازم برای حفظ سلامت آب شرب، افزایش ظرفیت آب ورودی شبکه و پشتیبانی از زیرساختهای آبرسانی انجام شده تا خدمات با بالاترین سطح کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
نیروهای عملیاتی و تیمهای واکنش سریع در آمادهباش کامل هستند
نظرزاده با اشاره به آمادهباش کامل تأسیسات و نیروهای عملیاتی شرکت گفت: مانور آمادهبهکاری مولدهای برق اضطراری، ذخیرهسازی سوخت، بازبینی تجهیزات حساس، کنترل چاههای پدافندی، افزایش حجم ذخیره مخازن و تدوین سناریوهای مختلف تأمین آب در شرایط اضطراری از جمله اقداماتی است که در روزهای اخیر به اجرا درآمده است.
وی افزود: برای افزایش سرعت خدماترسانی، تعداد اکیپهای حوادث، تعمیرات و تیمهای واکنش سریع افزایش یافته و خودروهای عملیاتی و تانکرهای آبرسانی نیز به تجهیزات ارتباطی مورد نیاز مجهز شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای داخلی شرکت، امکانات پیمانکاران فنی و مهندسی و مجموعههای پشتیبان استان نیز در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند تا در صورت بروز هرگونه شرایط پیشبینینشده، خدمات مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
همه ظرفیتهای آبفای قم برای خدمترسانی پایدار به میدان آمده است
وی با اشاره به تمهیدات ویژه برای رفاه شرکتکنندگان در مراسم اظهار کرد: زیرساختهای لازم برای تأمین آب سایر سامانههای خدماترسان مستقر در محدوده مراسم نیز پیشبینی و اجرا شده تا با توجه به گرمای هوا، شرایط مناسبتری برای حضور زائران و عزاداران فراهم شود.
نظرزاده افزود: شرکت آب و فاضلاب استان قم با لغو مرخصی نیروهای عملیاتی، استقرار کامل تیمهای تخصصی و استفاده از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل دارد تا وظیفه خود را در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاریخی به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
وی تأکید کرد: هدف مجموعه آب و فاضلاب استان قم، تأمین پایدار آب، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی سریع به نیازهای احتمالی است تا شرکتکنندگان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، بدون دغدغه از خدمات مورد نیاز بهرهمند شوند.
قم- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از استقرار تانکرهای آبرسانی در مسیر آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تمامی زیرساختهای لازم برای تأمین پایدار آب فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: همزمان با برنامهریزی برای برگزاری آیین باشکوه تشییع و با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم و زائران در قم، شرکت آب و فاضلاب استان از روزهای گذشته مجموعهای از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی را برای تضمین پایداری تأمین آب و استمرار خدماترسانی آغاز کرده است.
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