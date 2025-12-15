حمزه پور: آب های سطحی نباید به شبکه جمع آوری فاضلاب هدایت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در جلسه مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب هرمزگان که با هدف آمادگی برای شرایط بحرانی احتمالی سیلاب برگزار شد، اظهار داشت: اگرچه بارندگیها موجب تقویت سفرههای آب زیرزمینی میشود، اما شدت بارشها و وقوع طوفانهای احتمالی میتواند خساراتی را به همراه داشته باشد و از این رو لازم است سطح آمادگی در بالاترین حد ممکن قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه چندین سال خشکسالی پیاپی در استان افزود: خشکسالیهای گذشته نباید باعث کاهش سطح آمادگی شود و ضروری است تمامی تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با بحران احتمالی اندیشیده شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان بر هماهنگی مستمر مدیران امور با مدیریت بحران شرکت و فرمانداران شهرستانها تأکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه باید پیش از وقوع حادثه انجام شود و در صورت بروز حوادث، با آمادگی کامل و در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات مرتفع شود.
حمزه پور با تأکید بر آماده باش کامل تجهیزات و ماشین آلات خاطرنشان کرد: تمامی خودروها و ماشین آلات باید در وضعیت آماده باش قرار داشته باشند و سوخت مورد نیاز نیز برای ایام بارندگی تأمین و ذخیره شود تا وقفهای در انجام مأموریتها ایجاد نشود.
وی همچنین از استقرار تانکرهای آبرسانی در مراکز شهرستانها خبر داد و افزود: رانندگان تانکرها نیز باید در حالت آماده باش باشند تا در صورت نیاز، آبرسانی سیار به سرعت انجام شود.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در شرایط بحران گفت: تمامی کارکنان به ویژه نیروهای عملیاتی باید آماده به کار باشند و پیمانکاران شرکت در بخشهای بهره برداری و فنی مهندسی نیز موظف اند برای مدیریت بحران احتمالی همکاری کامل داشته باشند.
حمزه پور همچنین بر لزوم تأمین ذخیره آب مخازن پیش از آغاز بارندگیها تأکید کرد و افزود: با توجه به احتمال افزایش کدورت آب سدها و دریا و امکان خروج آب شیرین کنها از مدار، باید تمهیدات لازم برای ذخیره آب و آبرسانی سیار پیش بینی شود.
وی کنترل و پایش کیفیت آب را از اولویتهای مهم در زمان بارندگی دانست و گفت: کارشناسان این حوزه باید آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به خطرات ناشی از رعد و برق، خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب به الکتروپمپ ها شد.
حمزه پور در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع فاضلاب شهر بندرعباس را بسیار حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب شهری ممنوع است و باید با هماهنگی بین بخشی و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان، از ورود آبهای سطحی به دریچههای فاضلاب جلوگیری شود، چرا که این موضوع باعث پس زدگی فاضلاب منازل و آسیب به تأسیسات میشود.
وی در پایان بر حضور مستمر مدیران شهرستانها در محل کار خود در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از این اقدامات، ارائه خدمات پایدار و جلوگیری از بروز مشکلات برای مردم استان است.
