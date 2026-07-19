بیانیه تحلیلی ـ تبیینی در واکاوی گفتمانی پیام ۲۷ تیر رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای تحلیلی - تبیینی به واکاوی اجزاء و ابعاد پیام ۲۷ تیرماه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی و مبادی مبنایی محورهای پنج گانه‌ی این پیام می‌پردازد و دالّ مرکزی آن یعنی شالوده‌سازی و پافشاری بر دکترین «وحدت» را به‌عنوان اصولی‌ترین نیاز و پادزهرِ مکرِ خصم تشریح می‌کند و میتوان این پیام را "پیام اتحاد برای جنگ" نامید.

متن بیانیه تحلیلی - تبیینی به شرح زیر است:

دستور قرآنی" لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم" و ندای قرآنی" لا تفرقوا " و استراتژی تواصی به حق و تواصی به صبر و تواصی به مرحمت، بار دیگر در پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی متجلی شد و پیام رهبری مثل همیشه منشا همدلی، هم آهنگی و همگرایی در کشور شد و بردارهای واگرا را به همگرایی فراخواند. پیام اخیر رهبر عزیز را میتوان " المراقبات دوران نبرد" نامید زیرا در فرآیند تاسیس، تالیف، تکوین و تدوین نظام مقدس جمهوری اسلامی و در پروسه تطورات آفاقی و تحولات انفسی و سیر سیاسی و صیرورت‌ معرفتی انقلاب اسلامی، هدایتهای ولی خدا منشا اعتلای امت و ارتقای ملت میشود و تجلیات عینی قدرت ملی و سرمایه اجتماعی، گاه در ساحت حضورهای پیوسته مردم وارسته و اجتماعات بی‌بدیل و بی نظیر و بی شبیه مردمی تشخص می‌یابد و گاه در قالب هدایت‌های معنوی و منشورهای راهبردی از سوی مقام معظم ولایت فقیه عادل و شجاع پردازش میشود و صورت‌بندی می‌یابد و اکنون پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای، مکمل متمم و موید و تثبیت‌کننده‌ی سرمایه‌ی عظیمی است که ملت صبار و شکور ایران و امّت اسلام در رستاخیز بدرقه‌ی «آقای شهید ایران» و تشییع مرجع تقلید شیعیان و رهبر آزادگان جهان پدید آورد. این پیام فراتر از واکنش عاطفی یا مکتوبِ قدرشناسیِ متداول، واجد خصایص و «دستورالعملِ نبرد همه‌جانبه» با استکبار در مختصات پیچیده‌ی عصر حاضر است و بی شک دال مرکزی و مفهوم کانونی این پیام" اتحاد مقدس و وحدت ملی" است.

بیانیه تبیینی پیش‌رو به واکاوی اجزاء و ابعاد پیام و مبادی مبنایی محورهای پنج گانه‌ی این پیام می‌پردازد و دالّ مرکزی آن یعنی شالوده‌سازی و پافشاری بر دکترین «وحدت» را به‌عنوان اصولی‌ترین نیاز و پادزهرِ مکرِ خصم تشریح می‌کند و میتوان این پیام را "پیام اتحاد برای جنگ" نامید.

اول: تجلیل از حماسه حضور؛ نِصاب نوین اقتدار و بازدارندگی تمدنی:

پیام با واکاوی پدیدارشناختی از پدیده بی نظیر «رستاخیز بی‌سابقه بدرقه آقای شهید ایران» آغاز می‌شود که نشان‌دهنده نگاه هستی شناختی و معرفت‌شناختی رهبری به پیوند وثیق و محبت عمیق میان امام و امت است. حضور ده‌ها میلیونی و امتداد کیلومتری توده‌های مختلف مردم در کلان‌شهرهایی چون تهران، قم، مشهد و سایر نقاط کشور، تجلی عینی و انضمامی و سنجه‌ی محسوس و ملموسی از «اراده‌ی مستحکم هویت اسلامی ـ ایرانی» و جلوه‌ای نوین از بعثت نبوی و نهضت علوی و عاشورای حسینی در جهان معاصر است که نصاب جدیدی از قدرشناسی، وفاداری و بصیرت را اثبات کرد.

رهبری با تحلیل پیامدهای بین‌المللی این رستاخیز، تولید قدرت برخاسته از این میدان را موازنه دگرگون‌کننده‌ای تبیین می‌کنند. این جوشش میلیونی و گرمای دل‌های گداخته، از یک سو موجب الهام‌بخشی، امیدآفرینی و تحسین عمیق ملل آزاده و استکبارستیز جهان گشت و از سوی دیگر، محاسبات راهبردی دشمنان مستکبر را دچار اختلال، سرگردانی، خشم پنهان و وحشتی عمیق ساخت. در واقع، حضور حماسی ثابت کرد که سرمایه اجتماعی نظام اسلامی در ساحت‌های وفاداری و بصیرت، به نِصابی بی‌بدیل دست یافته که خود، پایه‌ای‌ترین مولفه امنیت ملی و قدرت نرم و بازدارندگی سخت است.

دوم:افشای چهرۀ واقعی آمریکا؛ دکترین بدعهدی ساختاری و اصالت پاسخ سخت:

بخش ثانوی پیام، تبیین سیاسی از ماهیت ذات‌گرایانه نظام سلطه و هویت پلید نظام استکبار به سرکردگی آمریکا است. همزمانی حماسه حضور ملت با نقض عهدهای مکرر و زنجیره‌ای «شیطان بزرگ» در قبال تفاهم‌نامه‌ی امضا شده میان رؤسای جمهور دو کشور، عینی‌ترین سند برای اثبات این حقیقت همیشگی است که «امضای رئیس‌جمهور آمریکا فاقد هرگونه ارزش، اعتبار و اصالت حقوقی» است. رهبر معظم انقلاب با این تبیین قاطع، خط بطلانی بر توهم جریان‌های سازش‌کار و غربگرا کشیده و تاکید می‌کنند که زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزای لاینفک مرام و مسلک استکباری و آشکارکننده‌ی چهره‌ی بدون نقاب آن‌هاست.

این "تجربه‌ی تاریک" از جنایت و بدعهدی، به عنوان سند محکم تاریخی بر دروغگویی، غیرمنطقی بودن و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا ارایه شده است. در واکنش به این حیله‌گری و جنگ‌افروزی‌ها، پیام حاوی دکترین بازدارندگی و نظامی روشن است؛ رهبری با ارجاع به رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب، به دشمن هشدار می‌دهند که جبهه مقاومت و ملت ایران درس‌های فراموش‌نشدنی و پشیمان‌کننده‌ای در چنته دارند که هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر را بر پیکر فرتوت استکبارتحمیل خواهد کرد.

سوم: ضرورت راهبردی «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس»؛ دال مرکزی و شالوده صیانت ملی:

به عنوان دال مرکزی، گرانیگاه و ثقل محتوایی پیام، مسئله «وحدت کلمه و اتحاد مقدس» اصولی‌ترین، حیاتی‌ترین و اضطراری‌ترین مأموریت این برهه از تاریخ انقلاب تبیین شده است. از منظر رهبری بصیر، قدرت نرم تولید شده در میدان تشییع (رستاخیز بدرقه) تنها و تنها در سایه هوشمندی سیاسی و انسجام داخلی می‌تواند تثبیت شود و به ثمر بنشیند تا سدی رسوخ‌ناپذیر در برابر دشمن حیله‌گر در نبرد سخت باشد. هندسه راهبردی وحدت در این فراز دارای سه رکن اساسی است:

الف- شمولیت و رسوخ همه‌جانبه: این اتحاد مقدس نباید به توافق‌های صوری یا جناحی تقلیل یابد، بلکه باید در تمامی سطوح آحاد مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی جاری شود.

ب- نهی مطلق از تنازعات ساینده و کاهنده و فرساینده: صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه، تنازع و برجسته کردن اختلافات سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی، «وظیفه همگانی» و تکلیفی الهی بر دوش تک تک افراد است تا جدول ساختاری کشور مخدوش نگردد.

ج- مسئولیت مضاعف خواص: مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب، امام و رهبر شهید، نقشی حساس‌تر و تعیین‌کننده‌تر در انسجام‌بخشی و یکپارچگی جامعه دارند و رفتارهای آنان سنجه اصلی پایدارسازی این اتحاد است.

چهارم: تبیین شروط انتقاد دلسوزانه و مصلحانه؛ مرزبندی پویایی درون‌گفتمانی با آنارشیسم اجتماعی:

یکی از برجسته‌ترین فرازهای منشور ابلاغی، تبیین «رویکرد انتقادی دلسوزانه» و «حفظ انسجام ملی و وحدت تمدنی» است. رهبر معظم انقلاب با نگاهی سرشار از سعه‌صدر و ایجابی، اهتمام، نگرانی، دلسوزی و انتقاداتی را که از سر اخلاص و خیرخواهی نسبت به عملکرد بعضی کارگزاران مطرح می‌شود، «سرمایه‌ای ارزشمند» و امری فی‌نفسه مطلوب قلمداد می‌کنند که نشان‌دهنده پویایی جامعه است، با این حال، برای ممانعت از سوءاستفاده دشمن و جلوگیری از استحاله نقد به تخریب، دو شرط اصلی وضع می‌فرمایند:

شرط اول؛ عدم روا داشتن ظلم بر بی‌گناه (مرز فقهی‌ـ‌حقوقی) : نقدها نباید به مرز اتهام‌افکنی، هتک حرمت و تضییع حق کارگزاران دلسوزی که در حال تلاش مشهود برای رفاه و سعادت ملت هستند بینجامد؛ چرا که ظلم، منشأ تکوینی محرومیت جامعه از برکات و عنایات الهی است.

شرط دوم؛ عدم شکست در انسجام اجتماعی (مرز استراتژیک) : رویکرد انتقادی نباید ساختار یکپارچه‌ی جامعه را دچار تزلزل و انشقاق سازد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی از درون جبهه حق دریافت کند. با رعایت کامل این مراقبت‌ها، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور شده و دشمن به ناچار رو به هزیمت و عقب‌نشینی حتمی خواهد گذاشت.

پنجم: تقدیر مجدد از کنشگران حماسه و تکوین پیوند استراتژیک با جبهه جهانی مقاومت:

بخش پایانی پیام، تبلور عالی‌ترین سطح از سپاسگزاری حکومتی و پیوند عاطفی‌ـ‌سیاسی رهبری با بدنه عمومی جامعه است. معظّم‌له با تقدیر پدرانه و برادرانه از یکایک مردم عزیز که خود، صاحب‌عزای پدر شهید امت هستند و با وجود دشواری‌ها، محدودیت‌ها و ناملایمات این حماسه تاریخی را رقم زدند، عمق پیوند ارگانیک و اندامواره نظام و ملت را به رخ کشیدند.

در کنار آحاد ملت، تجلیل اصولی از مراجع معزز تقلید، علما، اندیشمندان، نخبگان، فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نهادهای کشوری و لشکری، نمایانگر شبکه هم‌افزای داخلی برای صیانت از منافع کشور است. نکته راهبردی و بین‌المللی این بخش، تشکر ویژه از حضور مقامات و نمایندگان جبهه سرافراز ساحات مقاومت و نهضت‌های پرافتخار اسلامی است؛ امری که نشان می‌دهد آرمان «آقای شهید ایران» به مرزهای جغرافیایی محدود نمانده و کلان‌شبکه فراملی مقاومت، منسجم‌تر از گذشته، تحت عنایات و دعای خاص سرورمان حضرت بقیةالله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، تا شکست کامل نظام سلطه رو به جلو حرکت خواهد کرد.

در جمع‌بندی این پیام باید به افقهای راهبردی آن عنایت کرد.

بارخوانی تحلیلی و بازاندیشی تبیینی پیام رهبر انقلاب نشان می‌دهد که این منشور، نقشه‌راه عبور سرافرازانه ایران اسلامی از گردنه‌های سخت پیش‌رو است. برآیند نهایی گفتار معظّم‌له اثبات می‌کند که حماسه تولید شده در میدان، زمانی به بازدارندگی پایدار تبدیل خواهد شد که ثبات داخلی، هوشیاری سیاسی، صیانت از اتحاد مقدس و انسجام ملی بر برآوردهای ما حاکم باشد. این زنجیره هوشمند، در غیاب ارسال هرگونه پالس تفرقه به اتاق جنگ دشمن، فرجام تحولات را به نفع جبهه حق رقم زده و استکبار جهانی را به عقب‌نشینی و شکست حتمی وا خواهد داشت. مشخص است که رهبری معظم برای روزهای آتی جنگ، اتحاد و وحدت و ادامه حضور مردم مبعوث در میدان را ضروری ترین رکن موفقیت ملت میدانند. بی شک مسوولین و نخبگان و مردم با تجاوب عملی به این پیام، حرکت عظیم ملت در تشییع امام شهید را تکمیل خواهند کرد انشاءالله