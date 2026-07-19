تیک تاک دوباره برای کارمندان دولت آمریکا مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده کارمندان دولت فدرال آمریکا اکنون می توانند دوباره تیک تاک را روی دستگاه های دولتی شان نصب کنند.
براساس قانونی که در ۲۰۲۲ میلادی تصویب شد، کارمندان دولت فدرال آمریکا از نصب اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه تیک تاک روی دستگاه هایشان منع شده اند اما وزارت دادگستری اعلام کرده این قانون به دلیل معامله انتقال مالکیت عملیات های تیک تاک در آمریکا دیگر اجرا نمی شود.
در یادداشتی از وزارت دادگستری آمده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ه دونالد ترامپ، به کارکنان نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه اجازه داده بنا به تشخیص هر دستگاه و در چارچوب همه مقررات و سیاستهای محل کار، تیکتاک را روی دستگاههای اداری خود نصب کنند.
تیکتاک ابتدا در قالب ممنوعیتی که کارکنان دولت و سازمان های دولتی را هدف قرار میداد، از روی این دستگاهها حذف شد. پس از آن، این اپلیکیشن بهطور گستردهتری در سراسر ایالات متحده ممنوع اعلام شد.
با این حال، درست زمانی که این قانون در اوایل سال گذشته اجرایی شد، تیکتاک تنها برای مدت کوتاهی از دسترس خارج بود. زیرا ترامپ بارها اجرای این ممنوعیت را به تعویق انداخت و از ارائهدهندگان خدمات خواست دسترسی به این اپلیکیشن را دوباره برقرار کنند.
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