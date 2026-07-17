رگولاتور انگلیس درباره تیک تاک تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت این کشور یک ماه قبل ممنوعیتی یکپارچه بر شبکه های اجتماعی را برای کاربران زیر ۱۶ سال وضع و محدودیت هایی را بر پلتفرم های بازی رایانشی و پخش زنده محتوا اعمال کرد.

در همین راستا سازمان «آفکام» (Ofcom) که رگولاتور رسانه انگلیس به حساب می آید بررسی خواهد کرد که آیا این پلتفرم سازوکارهایی برای تشخیص آنکه یک کاربر مشخص کودک است یا خیر در اختیار دارد و آیا از سیستم‌ها و فرایندهای مناسبی برای جلوگیری از مشاهده محتوای زیان‌بار توسط کودکان برخوردار است یا خیر.

این نهاد ناظر در ماه می اعلام کرده بود تیک‌تاک اقدامات موثر و معناداری برای محافظت از کودکان انگلیسی در برابر محتوای مضر آنلاین ارائه نکرده است.

«آفکام» تأکید کرد که آغاز یک تحقیق به این معنا نیست که به این نتیجه رسیده که ارائه‌دهنده خدمات، تعهدات قانونی خود را نقض کرده است.

از سوی دیگر تیک‌تاک هرگونه تخلف را رد کرد. سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای گفت: ما با استفاده از مقررات پلتفرمی مبتنی بر نظر کارشناسان و فناوری‌های پیشرفته تشخیص سن، تجربه‌ای متناسب با سن کاربران را به‌طور جدی اجرا می‌کنیم که این رویکرد با رویه شرکت‌های بزرگ صنعت همسو است.

وی افزود: ما اطمینان داریم که به تعهدات خود بر اساس قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act) عمل کرده‌ایم و با آفکام همکاری خواهیم کرد تا این موضوع را اثبات کنیم.