ثبت نام کودکان مالزیایی در اینستاگرام و تیک تاک ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این کشور تلاش دارد اقدامات خود برای محافظت از افراد زیر سن قانونی در مقابل محتوای مخرب آنلاین را ارتقا دهد.

این کشور جنوب شرقی آسیا به فهرست در حال رشد کشورهایی پیوسته که در میانه نگرانی ها درباره تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت و ایمنی کودکان، اقداماتی برای دسترسی به پلتفرم های آنلاین اجرا می کنند.

«کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیا» مالزی اعلام کرد از امروز(دوشنبه) شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و اینستاگرام(متعلق به متا)، تیک تاک و یوتیوب(متعلق به گوگل) باید فرایند احراز سن را براساس مدارک صادر شده توسط دولت انجام دهند.

همچنین جریمه هایی تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت معادل ۲.۵ میلیون دلار برای پلتفرم هایی که از قوانین پیروی نکنند، وضع می شود. این اقدام برای ممانعت استفاده کودکان از اینترنت یا مسدودسازی دسترسی آنها به فناوری نیست بلکه هدف آن بهبود مسئولیت پذیری شبکه های اجتماعی، والدین و قیم های کودکان در حفاظت از آنها در فضای آنلاین است.

همچنین براساس قانون جدید پلتفرم های اجتماعی باید طی بازه ای شش ماهه احراز سن کاربران فعلی را اجرا کنند.

پس از آنکه مالزی با افزایش قابل توجه محتوای مخرب آنلاین در سال های اخیر روبرو شد، سختگیری برشبکه های اجتماعی را افزایش داد و اکنون با محتوایی که به طور عمدی به افزایش تنش های نژادی یا مذهبی منجر می شود، مقابله می کند.