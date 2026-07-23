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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

۶۵ تن مواد اولیه کود شیمیایی غیرمجاز در سمنان کشف شد

۶۵ تن مواد اولیه کود شیمیایی غیرمجاز در سمنان کشف شد

سمنان-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان از کشف ۶۵ تن انواع مواد اولیه کود شیمیایی غیرمجاز در یک کارگاه واقع در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و گفت: ارزش این محموله ۱۳میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، از فعالیت یک کارگاه غیرمجاز در شهرک صنعتی سمنان مطلع شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این کارگاه بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به تولید و بسته‌بندی کود شیمیایی تقلبی و عرضه آن به بازار می‌کند که این موضوع می‌توانست خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان وارد کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان ادامه داد: مأموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل موفق شدند ۶۵ تن انواع مواد اولیه کود شیمیایی غیرمجاز را کشف و ضبط کنند.

عجم با بیان اینکه ارزش محموله کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی برای رسیدگی به تخلف و شناسایی سایر عوامل احتمالی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه تولید، نگهداری، حمل‌ونقل، عرضه و توزیع کالاهای قاچاق و تقلبی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت، اضافه کرد: مقابله با جرائم اقتصادی و صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

کد مطلب 6896824

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