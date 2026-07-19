به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از افراد بعد از اینکه پزشک تشخیص آب مروارید را مطرح می‌کند، اولین سؤالشان این است که «اگر فعلاً عمل نکنم چه می‌شود؟» گاهی اوقات بیمار هنوز با عینک یا نور بیشتر می‌تواند کارهای روزمره خود را انجام دهد و تصور می‌کند که نیازی به درمان فوری ندارد. از طرف دیگر، نگرانی از جراحی یا هزینه‌های درمان نیز باعث می‌شود تصمیم‌گیری به تعویق بیفتد. اما آیا همیشه می‌توان عمل آب مروارید را به زمان دیگری موکول کرد؟

آب مروارید چگونه پیشرفت می‌کند؟

آب مروارید زمانی ایجاد می‌شود که عدسی طبیعی چشم به‌تدریج شفافیت خود را از دست می‌دهد و کدر می‌شود. در مراحل اولیه ممکن است تنها کمی تاری دید یا کاهش کیفیت بینایی احساس شود، اما با پیشرفت بیماری، عبور نور از عدسی دشوارتر شده و دید فرد نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرعت پیشرفت آب مروارید در همه افراد یکسان نیست. در برخی بیماران این روند طی چند سال اتفاق می‌افتد و در برخی دیگر، به‌ویژه افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که سابقه آسیب چشمی دارند، ممکن است سریع‌تر پیشرفت کند.

چه نشانه‌هایی نشان می‌دهد که نباید بیشتر صبر کنید؟

در بسیاری از موارد، خود علائم به بیمار نشان می‌دهند که کیفیت بینایی دیگر مانند گذشته نیست.

برخی از مهم‌ترین نشانه‌ها عبارت‌اند از:

تاری یا مه‌آلود شدن دید

کاهش کیفیت دید در شب

حساسیت زیاد به نور چراغ خودروها

کمرنگ دیده شدن رنگ‌ها

تغییر مکرر شماره عینک

دوبینی در یک چشم

سخت شدن مطالعه یا رانندگی

اگر این علائم باعث اختلال در فعالیت‌های روزمره شوند، معمولاً زمان بررسی برای انجام جراحی فرا رسیده است.

اگر عمل آب مروارید را به تعویق بیندازیم چه اتفاقی می‌افتد؟

مهم‌ترین پیامد تعویق درمان، کاهش تدریجی کیفیت بینایی است. هرچه عدسی کدرتر شود، انجام فعالیت‌هایی مانند مطالعه، رانندگی، استفاده از تلفن همراه یا حتی تشخیص چهره افراد دشوارتر خواهد شد. در سالمندان، کاهش بینایی می‌تواند احتمال زمین خوردن و آسیب‌های ناشی از آن را نیز افزایش دهد. همچنین در برخی بیماران، پیشرفت بیش از حد آب مروارید ممکن است باعث شود جراحی نسبت به مراحل اولیه پیچیده‌تر شود.

البته این موضوع به معنای آن نیست که همه بیماران باید بلافاصله پس از تشخیص تحت عمل قرار بگیرند. بهترین زمان جراحی را چشم‌پزشک با توجه به میزان کاهش بینایی، شرایط چشم و نیازهای روزمره هر فرد تعیین می‌کند.

آیا آب مروارید با دارو یا قطره درمان می‌شود؟

یکی از باورهای اشتباه این است که می‌توان با مصرف قطره یا دارو، آب مروارید را از بین برد. در حال حاضر درمان قطعی آب مروارید، جراحی و جایگزینی عدسی کدر با یک لنز مصنوعی است. اگرچه ممکن است در مراحل اولیه استفاده از عینک جدید تا حدی دید را بهبود دهد، اما با پیشرفت بیماری، معمولاً جراحی مؤثرترین روش درمان خواهد بود.

چه زمانی برای عمل مناسب است؟

برخلاف تصور گذشته، امروزه پزشکان منتظر «رسیدن» کامل آب مروارید نمی‌مانند. اگر کاهش بینایی کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده باشد، ممکن است انجام جراحی در همان مرحله مناسب‌تر باشد. بنابراین معیار اصلی، میزان اختلال در زندگی روزمره بیمار است، نه صرفاً مدت زمان ابتلا به آب مروارید.

اگر هزینه جراحی باعث تعویق درمان شده است

یکی از دلایل رایج به تعویق انداختن عمل، نگرانی درباره هزینه‌های درمان است. در حالی که به تأخیر انداختن درمان به دلیل مشکلات مالی ممکن است باعث ادامه کاهش کیفیت بینایی و سخت‌تر شدن زندگی روزمره شود. امروزه برخی مراکز درمانی امکان عمل آب مروارید اقساطی را فراهم کرده‌اند تا بیماران بتوانند بدون فشار مالی، درمان خود را در زمان مناسب انجام دهند. بررسی شرایط پرداخت، نوع لنز مورد استفاده و مشاوره با پزشک می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

جمع‌بندی

آب مروارید بیماری‌ای است که معمولاً به‌صورت تدریجی پیشرفت می‌کند، اما نادیده گرفتن علائم آن همیشه تصمیم درستی نیست. اگر تاری دید، کاهش کیفیت بینایی یا مشکلاتی مانند رانندگی در شب و مطالعه زندگی روزمره شما را تحت تأثیر قرار داده است، بهتر است برای معاینه به چشم‌پزشک مراجعه کنید.

اگر به دنبال عمل آب مروارید اقساطی هستید، بهتر است مرکزی را انتخاب کنید که علاوه بر بهره‌گیری از تجهیزات مناسب و پزشکان باتجربه، امکان پرداخت اقساطی را نیز برای بیماران فراهم کرده باشد تا بتوانید بدون نگرانی مالی، درمان خود را در زمان مناسب انجام دهید.

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