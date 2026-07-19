نزدیکی همدان به پایتخت مزیت بزرگی برای جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثق ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تبیین نقش راهبردی وزارت صمت در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: در وضعیت فعلی که کشور با جنگ اقتصادی روبرو است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از کلیدیترین دستگاههای اجرایی در صف مقدم این نبرد قرار دارد و عملکرد آن به طور مستقیم بر شاخصهای اقتصاد مقاومتی و معیشت عمومی تاثیر گذار است.
وی با انتقاد از وضعیت صنایع تبدیلی استان همدان تصریح کرد: استان همدان از ظرفیتهای بینظیری در حوزه کشاورزی برخوردار است، اما عدم ایجاد ارزشافزوده متناسب با این ظرفیت، یک آسیب جدی محسوب میشود، به عنوان نمونه تولیدات راهبردی نظیر گندم، انگور و گشنیز در مناطقی مانند نهاوند به صورت خام عرضه میشوند که این رویه باید با پیگیری جدی و ایجاد صنایع تبدیلی، به سمت تولید ثروت بیشتر تغییر جهت دهد.
نماینده ولیفقیه در همدان با تاکید بر لزوم تبدیل «ثروت معادن» به «ثروت عمومی» خاطرنشان کرد: معادن نباید صرفاً به منبع درآمدی برای یک شخص یا شرکت خاص تبدیل شوند.
وی ادامه داد: در بهرهبرداری از معادن بزرگ برنامهریزی باید بهگونهای باشد که اهالی مناطق معدنی در منافع و سهام آن معادن شریک شوند تا توزیع ثروت به شکلی عادلانه صورت گیرد و فقط اشتغالزایی با حقوق پایه کافی نیست و مردم منطقه باید از مواهب اصلی این ثروت ملی بهرهمند شوند.
آیتالله شعبانی موثق همچنین با اشاره به مسئله خروج سرمایه از استان، بر ضرورت بازگشت سرمایههای همدانیها تاکید کرد و افزود: نزدیکی همدان به پایتخت و امنیت مطلوب استان همدان مزیت بزرگی برای جذب سرمایهگذار است اما بروکراسیهای پیچیده و برخوردهای اداری نامناسب مانع از تحقق این هدف میشود.
وی تاکید کرد: برای فعالان اقتصادی باید «فرش قرمز» پهن شود تا شاهد رسوب سرمایه همدانیها در استانهای دیگر نباشیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در بخش پایانی سخنان خود، اقدامات انجامشده در راستای تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار را مثبت ارزیابی کرد و با تاکید بر استمرار حضور میدانی مدیران گفت: نشستن پشت میزها گرهای از مشکلات بازار باز نمیکند، حضور مدیران در میدان مرکزی و نقاط عرضه کالا، حتی اگر به حل آنی تمامی مشکلات منجر نشود، موجب آرامش روانی مردم، افزایش اعتماد عمومی و نظارت دقیقتر بر چرخه توزیع خواهد شد.
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