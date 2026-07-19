فراخوان جشنواره اردبیل؛ یار احساس، ایمان و احسان تا ۲۰ شهریور تمدید شد

علیرضا حسیننژاد، در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز جشنواره فرهنگی هنری اردبیل؛ یار احساس، ایمان و احسان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این عنوان بیانگر عقبه خیرخواهانه و فرهنگ نیکوکاری مردم این دیار است، افزود: این جشنواره در پنج بخش اصلی برگزار میشود که شامل شعر (کلاسیک، سپید و نیمایی)، داستان کوتاه (حداکثر هزار کلمه) در دو زبان فارسی و ترکی، بخش دیجیتال (اینفوگرافی، موشنگرافی، فیلم داستانی و مستند) و بخش مردمی (موبایلگرافی) با محوریت ترویج فعالیتهای خیر و احسان در جامعه است.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه این رویداد با مشارکت شرکای اجتماعی و دستگاههای فرهنگی استان برگزار میشود، تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
حسین نژاد با تاکید بر اینکه این استان همواره خاستگاه خیرین بزرگ و اقدامات نوعدوستانه بوده است، خاطرنشان کرد: ما میراثدار این حرکتهای ارزنده هستیم و امیدواریم با ترویج این فرهنگ، نسلهای آینده ضمن افتخار به گذشته، خود نیز پدیدآورنده حرکتهای بینظیر همیاری و احسان در جامعه باشند تا گامی موثر در جهت اعتلای روزافزون فرهنگ کمکرسانی برداریم.
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