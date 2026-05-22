به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یاسر باقری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جعفرآباد با اشاره به برگزاری جشنواره کوچ عشایری در این شهر، از عموم مردم خواست تا با حضور پرشور خود، میزبانی شایسته‌ای از مهمانان و مسئولان داشته باشند.

وی با اشاره به سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس ۱۳۶۱، تأکید کرد که این فتح، صرفاً آزادسازی خاک نبود، بلکه پیروزی ارزش‌ها، توانمندی‌ها، اراده‌ها، غیرت و حیثیت ملی ایران به شمار می‌رود. وی افزود: اگر در آن روز یک وجب از خرمشهر واگذار می‌شد، امروز امکان مدیریت عزتمندانه تنگه هرمز وجود نداشت.

امام جمعه جعفرآباد همچنین به مناسبت‌های مذهبی پیش‌رو شامل روز عرفه و برگزاری دعای عرفه در محل نماز جمعه، و نیز عید سعید قربان اشاره کرد و از خانواده‌ها خواست در روز عید قربان، حداقل یک کیلوگرم گوشت احسان کنند و مراتب را اطلاع دهند. باقری بر هماهنگی میان کمیته امداد، بهزیستی، حوزه علمیه، موکب‌ها و خیرین بیرونی برای ایجاد وحدت‌رویه در امور خیریه تأکید کرد.

حجت الاسلام باقری با اشاره به روایتی از امام علی(ع) ادامه داد: «الْغِنَی فِی الْغُرْبَةِ وَطَنٌ، وَ الْفَقْرُ فِی الْوَطَنِ غُرْبَةٌ»؛ بدین معنا که ثروت، غربت را برای انسان وطن می‌کند، اما فقر، وطن را به غربت تبدیل می‌نماید.

وی با اشاره به پدیده وطن‌فروشی در ماه‌های اخیر، افراد را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: گروهی از روی عناد و ذات فاسد، و گروهی دیگر به دلیل تنگدستی و فشار اقتصادی دست به این کار زدند. باقری با تأکید بر عدم تأیید یا توجیه خیانت آنان، تصریح کرد: باید پرسید چرا برخی به این نقطه رسیدند؟ وقتی به عمق وجودشان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم فقر و گرانی نخست آنان را در وطن خود غریب کرده و سپس وطن را برایشان غربت نموده است.

امام جمعه جعفرآباد در پاسخ به این پرسش که آیا فروش وطن را به خاطر فقر توجیه می‌کند، قاطعانه گفت: نه تأیید می‌کنم و نه توجیه. اما واقعیت موجود در جامعه این است که انسان‌ها دو دسته‌اند: غیرتی‌ها و قیمتی‌ها. آنانی که با وجود گلایه از گرانی، پای میهن ایستادند و حتی دست و پا دادند، غیرتشان مانع خیانت شد. در مقابل، گروهی قیمتی در شرایط فشار اقتصادی و با پیشنهادهای خارجی، وسوسه می‌شوند. دولت متعلق به همه مردم است و باید برای هر دو گروه برنامه داشته باشد.