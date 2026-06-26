صادقی: سیاست کمیته امداد نمین خودکفایی مددجویان است

محمدعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در راستای حمایت از مددجویان ۴ واحد مسکن مددجویی با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال احداث و در اختیار مددجویان قرارگرفت اظهارکرد: در یک سال گذشته ۶۱ مورد لوازم ضروری با اعتبار ۴۶ میلیارد ریال تهیه و بین مددجویان توزیع شده است.

وی از اهدا ۵۲ مورد جهیزیه در یک سال گذشته به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نمین خبرداد و گفت: از سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیارد ریال به بیماران زمین گیر و خاص و صعب العلاج شهرستان کمک شده است.

صادقی با بیان اینکه سیاست کمیته امداد امام خمینی (ع) شهرستان نمین خودکفایی و خود اتکایی مددجویان است خاطر نشان کرد: ۱۴۰ نفر از مددجویان وام کارگشایی به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال و ۱۰۶ نفر به مبلغ ۱۵۸ میلیارد ریال وام خود کفایی دریافت کرده اند.

وی از اعطای ۶ مورد ودیعه مسکن به مبلغ ۶ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در راستای حمایت از مددجویان مستاجر شهرستان به ۹۱ خانوار به مبلغ یک میلیارد و دویست هزار ریال اجاره پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نمین گفت به احداث فضای جانبی و تعمیرات مسکن ۶۲ خانوار به مبلغ ۱۸میلیارد و ۹۰۰ هزار میلیارد اشاره و ادامه داد: مددجویان نخبه شهرستان توسط مدیریت کمیته امداد امام خمینی(ره) شناسایی و به ۶۲ نفر از این عزیزان مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ هزار ریال کمک شده است.

وی بسته های تحصیلی توزیع شده دانش آموزان را ۸۰۰ بسته در سال گذشته عنوان و افزود: ۶۵ نفر از مددجویان جهت زیارت به مشهد مقدس اعزام شده اند.

صادقی با بیان اینکه در شهرستان نمین ۱۰ مرکز نیکوکاری فعال است و در یک سال گذشته جهت کمک به نیازمندان ۱۲۸ میلیارد ریال توسط موسسات به نیازمندان اهدا شده است افزود: ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ هزار ریال کمک های مردمی نقدی و اجناس در یک سال گذشته جمع آوری شده است.