به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در آیین آغاز احیای تزیینات کاشی‌کاری سردر عالی‌قاپو، از برنامه‌های گسترده جهت ساماندهی و حفاظت از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیل خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در آستانه روز شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته اردبیل صورت می‌گیرد، افزود: مهم‌ترین بخش از برنامه‌های جاری، احیای تزئینات و کاشی‌کاری‌های دروازه اصلی (سردر) این مجموعه فاخر است که امروز با حضور آیت الله سید حسن عاملی، نماینده معظم ولی فقیه در اردبیل، نخستین کاشی‌های مربوط به این بخش در محل نصب شد.

تکمیل طرح احیا تا آبان ماه و آزادسازی حریم مجموعه

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود برنامه‌های حفاظتی و احیای مجموعه شیخ صفی تا آبان ماه ادامه یافته و طرح نهایی در این مقطع به مرحله تکمیل برسد. همچنین در راستای توسعه فضای مجموعه، فرآیند تملک و آزادسازی ۵۰۰ متر از حریم میراث جهانی آغاز شده است که با انجام آن، وسعت و حریم مجموعه شیخ صفی افزایش خواهد یافت.و علاوه بر احیای سردر، عملیات احیای رواق‌های بخش تجاری نیز کلید خورده است.

مرمت حمام آقا نقی و اقدامات حفاظتی

جباری با اشاره به ضرورت مرمت بناهای جانبی گفت: در راستای حفظ ساختارهای تاریخی، مرمت‌های اضطراری حمام آقا نقی را آغاز کرده‌ایم؛ این مجموعه از سال ۱۳۸۵ تاکنون هیچ‌گونه مرمتی دریافت نکرده بود. همچنین اقدامات مربوط به پشتیبانی تأسیسات و نصب سیستم‌های حفاظتی و دوربین‌های کنترل نیز در دستور کار قرار دارد.

تخصیص اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی و نقش مسئولان

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل با اشاره به بودجه تخصیص یافته برای این پروژه‌ها تصریح کرد: اقدامات حفاظتی در مجموعه شیخ صفی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ نیز با همین میزان اعتبار، پروژه‌های جدیدی اجرا شود.