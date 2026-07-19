فرماندار قرچک: پروژه مسکن سبحان آماده تحویل است

علی محمد اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده بودن پروژه مسکن سبحان برای تحویل به متقاضیان خبر داد.
وی که عالی ترین مقام دولتی در قرچک است، اظهار کرد: تعیین تکلیف پروژه مسکن سبحان از زمان آغاز مسئولیت در فرمانداری، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان بوده و با پیگیریهای انجامشده، نواقص پروژه تا پایان سال گذشته برطرف شده است.
اسلامی با اشاره به تأخیر در واگذاری واحدها افزود: پس از آماده شدن پروژه، برخی ابهامات درباره استحکام ساختمانها مطرح شد که با بررسی مجدد هیئتهای کارشناسی، سلامت فنی و مقاومسازی پروژه تأیید شد.
فرماندار قرچک تصریح کرد: هماکنون فرآیند انتقال پروژه از بانک مسکن به ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران در حال انجام است و پس از تکمیل این مراحل، واحدها آماده واگذاری خواهند بود.
وی با تأکید بر اولویت ساکنان شهرستان در واگذاری واحدها، خاطرنشان کرد: متقاضیان پروژه ۳۳۶ واحدی آرشام در اولویت نخست دریافت واحدهای پروژه سبحان قرار دارند و پس از آن، سایر واحدها به جوانان و متقاضیان شهرستان قرچک واگذار میشود.
اسلامی در پایان درباره آورده متقاضیان نیز گفت: ارزیابی نهایی هزینهها هنوز انجام نشده و مبلغ قطعی از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
*عکس تزئینی می باشد.
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