پایان تولید فیلم کوتاه «قورباغه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، فیلم کوتاه «قورباغه» از تازهترین تولیدات گروه هنری «کات» در باشگاه فیلم سوره، پس از طی مراحل تولید و پستولید، آماده نمایش شده است.
این فیلم کوتاه با تمرکز بر دنیای ذهنی و معصومانه کودکان، به سراغ یکی از چالشبرانگیزترین بحرانهای خانوادگی یعنی اختلاف والدین و موضوع طلاق رفته است؛ اما اینبار زاویه دوربین، دنیای بزرگترها را رها کرده و از دریچه نگاهی فانتزی، کودکانه و پر از تعلیق، تلاش یک کودک برای نجات خانوادهاش را به تصویر میکشد.
«قورباغه» داستان مواجهه ۲ کودک در راهروی یک کلینیک روانشناسی است؛ جایی که یک پیشنهاد عجیب و کودکانه برای ارتباط با دنیایی فراتر از واقعیتهای تلخ بزرگترها، مسیر ماجرا را تغییر میدهد. فیلم تلاش میکند با لحنی فانتزی و پرتعلیق، قدرت امید و باورهای پاک کودکی را در مواجهه با فروپاشی یک زندگی مشترک به تصویر بکشد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «گاهی سختترین گرههای دنیای بزرگترها، با سادهترین و خالصانهترین تماسهای دنیای بچهها باز میشود؛ فقط کافی است بلد باشی شماره را درست بگیری …»
در این فیلم کوتاه، بازیگرانی چون یسری جوان، رادین افشار، فریبا طالبی، پروانه کوکبی، کمال امرایی و علیرضا نوحه به ایفای نقش پرداختهاند.
عوامل اصلی فیلم کوتاه «قورباغه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی اشرف، مجری طرح: عرفان معرف، مدیر فیلمبرداری: عماد حسینیفرد، تدوین: مبین احمدی، طراحی و ترکیب صدا: علی کلباسی، موسیقی: امید روشنبین، طراح گریم: مهتاب قاسمی، طراح صحنه و لباس: مریم مشهدیرضا، بازیگردان: بهار داورزنی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: نیکی مالمیر. منشی صحنه: سمانه مختاری، عکاس پشت، صحنه: پویا عابدی، صدابردار: علی فضلی، اصلاح رنگ: پویا عابدی و زهرا احمدی، طراح پوستر و نشان: محمد مهرجو، مدیر تولید: ابوالفضل خانی، مدیر روابط عمومی و جریانسازی: امیرعباس کنعانی، امور روابط عمومی و جشنوارهها: فخرالدین باطنی، تهیه شده در: گروه هنری کات (محصول باشگاه فیلم سوره).
نظر شما